Mendoza respondió con el Corazón: gracias por ser parte de esta cruzada solidaria

Con una participación multitudinaria, la tradicional cruzada solidaria 24 Horas de Todo Corazón volvió a demostrar el compromiso social de los mendocinos. La edición 2025 cerró con una recaudación histórica de $212.289.500, dinero que será destinado a 21 instituciones sociales de toda la provincia.

Durante dos jornadas, miles de familias participaron de actividades culturales, artísticas y gastronómicas distribuidas en distintos puntos de Gran Mendoza, acompañando una propuesta que ya se consolidó como el evento solidario más grande del interior del país.

Desde la Fundación destacaron la respuesta de la comunidad, con una frase que marcó la noche: “Durante 24 horas, Mendoza respondió como mejor lo sabe hacer, con el corazón”. Ni el mal pronóstico ni la amenaza de lluvia impidieron que la gente colmara parques y plazas, donde el espíritu solidario se multiplicó.

Así fueron las 24 horas más solidarias de Mendoza

La edición número 38 combinó tradición, música y gastronomía en diferentes departamentos. El evento abrió el viernes por la noche con actividades simultáneas en Luján, Ciudad y Guaymallén.

En Luján de Cuyo , el Parque Ferri recibió a artistas locales como Ambrosio Cantú, Los Blanes y La Huella, acompañados por una feria de comidas de colectividades.

En Guaymallén, se vivió una esperada choripaneada solidaria en el Predio de la Virgen: se prepararon más de 1.100 choripanes, bajo la coordinación del chef Nico Bedorrou y el equipo del IGA.

Mientras tanto, en el Parque Central, los food trucks, DJ, shows y propuestas familiares atrajeron a cientos de mendocinos hasta entrada la noche.

El sábado continuó la fiesta en nuevos puntos:

En Las Heras , el Parque de la Familia ofreció pizzas del famoso Coronel Rodríguez, empanadas, espectáculos, emprendedores y actividades infantiles.

En Godoy Cruz, el Parque San Vicente volvió a recibir los tradicionales costillares a la llama y presentaciones folclóricas.

, el Parque San Vicente volvió a recibir los tradicionales costillares a la llama y presentaciones folclóricas. Ciudad cerró la jornada con más música, food trucks y una masterclass de folklore, donde cientos de personas bailaron con pañuelos blancos para crear la Cueca y el Gato solidario más grande del país.

Recaudación histórica para 21 organizaciones

Las 24 Horas de Todo Corazón 2025 concluyeron a las 20 del sábado con el momento más esperado: la apertura del sobre y el anuncio del monto final. El marcador mostró $212.289.500, un récord absoluto para el evento, que permitirá asistir a organizaciones de diferentes departamentos dedicadas al trabajo social, comunitario y educativo.