Las 24 Horas de Todo Corazón cerró con una recaudación millonaria de $212.289.500

Luego de 24 Horas a pura solidaridad, los mendocinos lograron juntar la extraordinaria cifra superior a los $200 millones. Todo lo recaudado será destinado a las instituciones de bien público de la provincia ¡Gracias a todos los mendocinos y mendocinas que hicieron esto posible!

Este sábado cuando el reloj señaló las 20, concluyeron las 24 Horas de Todo Corazón, el evento solidario más grande del interior del país con una recaudación récord de $212.289.500.

Todo lo recaudado será donado a 21 instituciones de distintos departamentos de la provincia que tienen injerencia en lo social.

Este año, la propuesta volvió a reunir a miles de mendocinos y mendocinas que participaron de actividades gastronómicas, artísticas y culturales que se realizaron en distintos puntos de la provincia.

La edición 38° combinó tradición, música y solidaridad, con una destacada participación de instituciones, artistas y vecinos que se sumaron a colaborar y disfrutar.

ASÍ FUE EL MOMENTO EN EL QUE SE ANUNCIÓ LA CIFRA RÉCORD

Todo comenzó el viernes en Luján, Ciudad y Guaymallén

Las 24 Horas de Todo Corazón comenzaron el viernes a las 20. Uno de los lugares elegidos fue el Parque Ferri en Luján de Cuyo, donde actuaron Ambrosio Cantú, reconocido por su paso por La Voz Argentina, Los Blanes y La Huella.

Además, hubo un gran patio de comidas con propuestas de colectividades española, libanesa, italiana y criolla.

En Guaymallén, uno de los momentos más esperados fue la choripaneada solidaria encabezada por Nico Bedorrou junto al equipo de chefs del Instituto Gastronómico Argentino (IGA). A pesar de las amenazas de lluvia, el público colmó el Predio de la Virgen, donde se prepararon más de 1.100 choripanes.

Mientras tanto, en la Ciudad de Mendoza, el Parque Central ofreció una propuesta gastronómica con food trucks de AMEGAM, música de DJ 5 Mix, Boulevard Sour y el show Que vuelvan los lentos.

El sábado en Las Heras, Godoy Cruz y Ciudad

La segunda jornada se llevo a cabo en Las Heras, en el Parque de la Familia, con las tradicionales pizzas de Coronel Rodríguez (Juan Tur), además de empanadas y sándwiches de pernil. Hubo música en vivo, feria de emprendedores, teatro infantil, exhibiciones de autos antiguos y actividades para toda la familia.

En Godoy Cruz, el Parque San Vicente se llenó de aroma y tradición con los tradicionales costillares. Además, la Escuela de Danza de la Federación Gaucha ofreció presentaciones folclóricas acompañadas por peñas.

En tanto, el Parque Central de Ciudad volvió a ser escenario de una gran celebración con food trucks, una masterclass de folclore y las “Tardecitas de folclore”, donde cientos de mendocinos bailaron con remeras blancas y pañuelos para participar en la Cueca y el Gato solidario más grande del país.

¡Gracias Mendoza!