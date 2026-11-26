El Gobierno provincial apoya el plan de Nación para entregar la administración del Centro de Frontera Cristo Redentor a un privado. El proyecto contempla una concesión de entre 20 y 25 años, inversiones en infraestructura y tecnología, y la posibilidad de centralizar los controles en Uspallata.

Mendoza respaldó la iniciativa del Gobierno nacional para concesionar a un privado el Centro de Frontera Cristo Redentor, el principal paso terrestre entre Argentina y Chile. El gobernador Alfredo Cornejo manifestó la predisposición de la Provincia para colaborar con el proyecto, que busca agilizar los controles, reducir los tiempos de espera y mejorar la infraestructura del complejo fronterizo.

El anuncio se conoció en el marco de la XL Reunión del Comité de Integración Paso Cristo Redentor, que se realizó en la Bolsa de Comercio de Mendoza y reunió a autoridades de ambos países. Allí, Cornejo confirmó que el esquema en análisis contempla plazos de concesión de entre 20 y 25 años, incorporación de tecnología y nuevos servicios comerciales, gastronómicos y de alojamiento.

La iniciativa forma parte de un proceso impulsado por el Gobierno nacional. Según el Informe N.º 146 de la Jefatura de Gabinete, presentado ante el Senado en respuesta a una consulta de la legisladora mendocina Mariana Juri, la propuesta apunta a optimizar las instalaciones existentes, modernizar los procedimientos de control y mejorar la circulación de turistas y transporte de cargas.

Qué incluye el proyecto de concesión del paso Cristo Redentor

El proceso de concesión es impulsado por la Vicejefatura de Gabinete del Interior y todavía no tiene una fecha definida para su concreción. La licitación deberá ser realizada por el Gobierno nacional, mientras que Mendoza expresó su respaldo y disposición para acompañar la implementación.

Durante su exposición, Cornejo explicó que el objetivo es contar con un administrador que se haga cargo de la infraestructura y realice inversiones para mejorar el funcionamiento del complejo.

“El esquema contemplaría plazos de concesión de 20 a 25 años, incorporación de tecnología y nuevos servicios comerciales, gastronómicos y de alojamiento“, sostuvo el gobernador.

El mandatario destacó que el funcionamiento del paso internacional Cristo Redentor tiene un impacto directo en la economía regional. Reducir las demoras permite bajar costos logísticos, cumplir con los plazos de entrega y mejorar la experiencia de quienes cruzan la cordillera por turismo.

También recordó las dificultades que atravesaron los transportistas durante el último invierno, cuando hubo camiones varados durante 35 o 40 días por los cierres del corredor.

“Desde Mendoza vemos con mucho interés esa iniciativa y estamos dispuestos a colaborar para que, si avanza, contribuya a mejorar la circulación y la atención en el paso“, afirmó.

Mendoza propone centralizar los controles en Uspallata

Uno de los principales planteos del Gobierno provincial es concentrar los controles de cargas, turistas y vehículos particulares en un único complejo en Uspallata.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, explicó que la propuesta apunta a resolver las dificultades de infraestructura y de sistemas que actualmente afectan el funcionamiento del corredor.

“La idea es centralizar todo en Uspallata, poder tener un solo centro en el que esté tanto la carga como los pasajeros de turismo y particulares, porque tenemos un desafío de infraestructura y de sistemas”, señaló.

El funcionario identificó al complejo Roque Carranza, en Horcones, como uno de los sectores que necesitan mejoras para atender a los turistas y vehículos particulares.

Mema remarcó que la modalidad de concesión fue propuesta por Nación y que Mendoza acompaña el proceso, pero insistió en que las inversiones deben traducirse en una mejora concreta.

“Lo importante es que haya un administrador que se encargue de la infraestructura, que haga una fuerte inversión en infraestructura y en sistemas para mejorar los tiempos y la infraestructura en el paso”, explicó.

Además, adelantó que durante los próximos meses podrían conocerse novedades sobre los plazos, las propuestas y los detalles de la licitación.

Las tres prioridades de Mendoza para mejorar el cruce a Chile

Durante la reunión bilateral, Cornejo planteó tres ejes para avanzar en el funcionamiento del corredor internacional:

Mejorar la infraestructura de Horcones: aunque destacó los avances en las instalaciones sanitarias, señaló que todavía hacen falta obras en pavimento, señalización y mantenimiento, además de garantizar la estabilidad de los servicios de agua y electricidad.

aunque destacó los avances en las instalaciones sanitarias, señaló que todavía hacen falta obras en pavimento, señalización y mantenimiento, además de garantizar la estabilidad de los servicios de agua y electricidad. Agilizar los controles fronterizos: propuso consolidar el sistema simplificado para vehículos particulares y adecuar la cantidad de personal a la demanda de fines de semana largos y temporadas turísticas.

propuso consolidar el sistema simplificado para vehículos particulares y adecuar la cantidad de personal a la demanda de fines de semana largos y temporadas turísticas. Mejorar la coordinación ante los cierres: pidió fortalecer los protocolos y la comunicación para informar a transportistas y viajeros cuando las condiciones meteorológicas obligan a interrumpir el tránsito.

El gobernador también señaló que el corredor tendrá una demanda logística creciente por el desarrollo de actividades productivas, entre ellas los proyectos de cobre en Mendoza.

Por otra parte, Cornejo celebró la concesión de un tramo de la Ruta Nacional 7 a una Unión Transitoria de Empresas integrada por tres constructoras mendocinas, que tendrá a su cargo tareas de mantenimiento, reparación y ejecución de obras.

Chile pidió avanzar con un túnel de baja altura

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, también respaldó la participación del sector privado en las inversiones necesarias para mejorar la conectividad entre Argentina y Chile. Sin embargo, planteó la necesidad de definir con claridad qué responsabilidades tendrá el concesionario y cuáles seguirán bajo la órbita estatal.

“Es importante definir qué se concesiona y cuál va a ser el rol de lo público con el rol de lo privado”, sostuvo.

Entre las obras estratégicas, Mundaca volvió a mencionar la construcción de un túnel de baja altura, además de proyectos de conectividad ferroviaria y electromovilidad.

El mandatario chileno advirtió que los cierres prolongados del paso generan fuertes consecuencias económicas y recordó que durante el último invierno hubo transportistas que permanecieron varados durante 35 o 40 días.