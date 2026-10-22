Mendoza: rematan bicicletas importadas con precios desde $1.900

Quienes estén buscando una bicicleta a un precio por debajo de los valores habituales de mercado tendrán una nueva oportunidad en Mendoza. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) autorizó el remate de 51 bicicletas importadas que permanecían bajo custodia de la Aduana y que serán ofrecidas al público a través de una subasta electrónica.

La venta se realizará el próximo 19 de noviembre mediante la plataforma del Banco Ciudad, donde los interesados podrán ofertar por distintos modelos que van desde bicicletas infantiles hasta rodados de alta gama utilizados para montaña y competencia.

De acuerdo con la disposición oficial, las unidades serán comercializadas de manera individual y con valores de base muy variados. El lote más económico corresponde a una bicicleta infantil con un precio inicial de $1.908, mientras que el más costoso es una bicicleta eléctrica Pinarello Nytro T700 que parte desde $539.460.

El listado incluye además bicicletas de reconocidas marcas internacionales como Trek, Specialized, Cannondale, Norco, GT, Merida, Oxford y Supercycle. Entre los modelos más destacados aparecen varias versiones de las líneas Marlin, X-Caliber y Superfly de Trek, además de bicicletas Specialized Demo 8 y Stumpjumper, habitualmente asociadas al segmento premium del mercado.

La subasta fue organizada a partir de mercadería secuestrada en infracción a la normativa aduanera vigente. Como ocurre en este tipo de procedimientos, los bienes serán vendidos en el estado en que se encuentran, por lo que los participantes deberán consultar previamente las fotografías, descripciones y observaciones publicadas para cada lote antes de realizar una oferta.

Desde ARCA señalaron que toda la información estará disponible en el portal de subastas del Banco Ciudad. Allí también se detallan los requisitos para participar, los plazos de inscripción y las condiciones particulares del remate.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la mercadería no cuenta con envío. Una vez finalizado el proceso y concretada la compra, los adjudicatarios deberán retirar las bicicletas de manera presencial en la sede de la Aduana de Mendoza ubicada sobre calle Peltier.

La convocatoria genera expectativa por la posibilidad de acceder a bicicletas importadas, algunas de ellas de marcas reconocidas a nivel mundial, con precios base que en varios casos se ubican muy por debajo de las cotizaciones que suelen encontrarse en comercios especializados. Por ese motivo, se espera una importante participación de oferentes cuando se abra la puja electrónica durante noviembre.