Mendoza: recapturaron a uno de los internos detenido por homicidio que se había fugado de la Alcaidía

Víctor Bravo Morón fue detenido en inmediaciones de la Rotonda del Gaucho en Tunuyán tras un amplio operativo cerrojo que incluyó helicóptero, drones y efectivos de distintas unidades. Continúa la búsqueda del segundo evadido.

La Policía de Mendoza recapturó este jueves a uno de los internos que se había fugado de la Alcaidía de Tunuyán, en el marco de un amplio operativo cerrojo que incluyó helicóptero, drones y la intervención de distintas unidades.

Se trata de Víctor Bravo Morón, quien fue localizado y detenido por personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tunuyán en inmediaciones de la Rotonda del Gaucho. El procedimiento se llevó adelante tras un intenso despliegue de recursos que se activó inmediatamente después de conocerse la evasión.

Según informaron fuentes policiales, el operativo continúa en la zona con todos los recursos disponibles, entre ellos aeronaves, sistemas de vigilancia aérea, cuerpos especiales y efectivos de diferentes dependencias, con el objetivo de dar con el segundo interno que permanece prófugo.

La presencia policial se mantiene reforzada en distintos puntos estratégicos del departamento, mientras se desarrollan rastrillajes y controles para cerrar el cerco y evitar nuevos intentos de escape.

Cómo fue la fuga en la Alcaidía de Tunuyán