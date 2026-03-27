Mendoza: quiso robar a lo “Papá Noel” pero se atoró en la chimenea

El sospechoso, de 28 años, intentó ingresar a una vivienda por el techo, pero quedó atrapado en la chimenea y fue rescatado por la Policía con ayuda de Bomberos.

Un insólito intento de robo terminó frustrado en Luján de Cuyo gracias a la rápida intervención policial. Un hombre de 28 años fue aprehendido luego de quedar atrapado en la chimenea de una vivienda a la que intentaba ingresar durante la madrugada.

El hecho ocurrió en calle Lamadrid, cuando la propietaria del inmueble escuchó ruidos y pasos en el techo. Al salir a verificar la situación, se encontró con una escena inesperada: el individuo tenía las piernas dentro de la chimenea y no podía salir.

Ante el aviso, efectivos de la Comisaría 11º que realizaban patrullaje preventivo acudieron al lugar y, con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Luján, lograron retirar al hombre y trasladarlo a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Según se constató, el sospechoso había forzado el candado de una puerta reja con intenciones de ingresar a la vivienda. Además, el aprehendido cuenta con antecedentes por comparendo y citación, así como por un hecho de violación de domicilio.

La Oficina Fiscal de Luján intervino en el caso y dispuso las medidas correspondientes.