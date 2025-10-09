Mendoza: ¿Qué es el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en el que participará el presidente Javier Milei?

Con la presencia del presidente Javier Milei, empresarios, funcionarios y referentes políticos, San Rafael vivirá este jueves uno de los encuentros institucionales y económicos más importantes de Mendoza.

El presidente de la Nación, Jaiver Milei, viene a Mendoza a participar del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas (AFV), organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (CCIA).

El evento se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo R. Bufano”, el mismo espacio que lo albergó por primera vez el año pasado. En esta ocasión, el evento se adelantó respecto a su fecha habitual del 24 de octubre debido al calendario electoral.

Un evento emblemático para San Rafael

El Almuerzo de las Fuerzas Vivas es una de las citas más esperadas del calendario institucional mendocino. Desde hace décadas, reúne a representantes del sector público y privado para analizar la coyuntura económica, debatir sobre los desafíos de la región y proyectar políticas de desarrollo productivo.

Este año, la edición 2025 tendrá como eje “las perspectivas económicas y los desafíos de las pymes regionales”, un tema clave en el contexto económico actual.

El encuentro comenzó a las 9 de la mañana, con un desayuno y una disertación del economista Matías Surt, director de Invecq Consultora Económica y docente de Macroeconomía y Crecimiento Económico en la UBA y la Universidad del CEMA. Surt ofrecerá una mirada sobre la situación económica del país y los escenarios posibles para el mediano plazo.

Una edición marcada por la presencia del Presidente

La edición 2025 del AFV contará con la presencia confirmada del presidente Javier Milei, quien llegará acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participarán el gobernador Alfredo Cornejo, miembros del gabinete provincial, intendentes y legisladores.

La convocatoria, con entradas agotadas desde hace semanas —a un valor de 100 mil pesos—, reunirá a unas 700 personas, entre empresarios, autoridades y representantes de instituciones de toda la provincia.

Transmisión y cobertura

Como en cada edición, el evento será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, y tendrá amplia cobertura de medios locales, regionales y provinciales.

El Almuerzo de las Fuerzas Vivas no solo es un espacio de encuentro y análisis, sino también un símbolo de la identidad productiva y empresaria del sur mendocino, que cada año renueva su compromiso con el desarrollo de la región y del país.