Mendoza puso en marcha las motoambulancias: ¿cómo funcionarán y qué urgencias atenderán?

Las nuevas unidades, que comenzaron a operar de inmediato tras su anuncio, permiten una llegada más rápida a emergencias, con personal médico capacitado y equipamiento para estabilizar pacientes antes del arribo de la ambulancia.

Tras el anuncio realizado el 1 de mayo por el gobernador Alfredo Cornejo, Mendoza ya comenzó a implementar un nuevo sistema de atención prehospitalaria: las motoambulancias. El servicio se activó de manera inmediata el sábado siguiente a la presentación oficial y ya tuvo sus primeras intervenciones en el territorio.

Según explicó el director de Emergencias y Catástrofes, Gabriel Mengual, estas unidades buscan optimizar los tiempos de llegada ante accidentes o situaciones críticas, especialmente en zonas urbanas o en contextos de alta congestión vehicular, donde una ambulancia tradicional puede demorar más.

Las motoambulancias funcionan como un complemento del sistema habitual. Operan en duplas: una moto es conducida por un enfermero y la otra por un médico, ambos especialmente capacitados. Cada unidad cuenta con tres bauleras equipadas con tecnología para atender emergencias cardiovasculares, respiratorias, traumatológicas y obstétricas, incluyendo desfibriladores, monitores cardíacos y suministro de oxígeno.

“El objetivo es llegar primero, brindar la atención inicial, estabilizar al paciente y definir la necesidad de traslado”, detalló Mengual. En este sentido, explicó que la intervención temprana puede reducir significativamente los tiempos de asistencia, incluso a un tercio o la mitad de lo habitual en algunos casos.

El sistema ya mostró resultados en sus primeros días de funcionamiento: cada unidad recorrió más de 120 kilómetros en distintas intervenciones. Además, permite liberar ambulancias para casos de mayor complejidad, mejorando la distribución de recursos en todo el sistema de emergencias.

Actualmente, la provincia cuenta con siete motos: seis operativas que trabajan en pares y una de respaldo para garantizar la continuidad del servicio ante eventuales mantenimientos. Por el momento, el operativo se realiza durante el día, aunque no se descarta su ampliación a un esquema de 24 horas en función de la experiencia que se vaya acumulando.

La implementación de este modelo se alinea con prácticas adoptadas en grandes ciudades del mundo y también en Argentina, donde el sistema de motoambulancias ya ha demostrado ser eficaz para mejorar la rapidez de respuesta sin incrementar riesgos.

Además, el despliegue de estas unidades se coordina con el 911 y cuenta con apoyo de fuerzas de seguridad, que acompañan el traslado para garantizar condiciones seguras de circulación.

Con esta incorporación, Mendoza apuesta a modernizar su sistema de emergencias y a ganar minutos clave en la atención de pacientes, un factor determinante en situaciones donde cada segundo cuenta.