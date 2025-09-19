Mendoza: programaron cortes de luz en 4 departamentos este fin de semana ¿en qué barrios?

Edemsa realizará cortes de luz en barrios de Tupungato, Ciudad, Luján de Cuyo y Tunuyán.
Edemsa anunció que realizará cortes de luz programados en cuatro departamentos de la provincia para realizar tareas de mantenimiento en la red eléctrica. La medida afectará a Tupungato, Ciudad, Luján de Cuyo y Tunuyán por lo que se recomienda a los usuarios tomar los recaudos necesarios.
Cortes de luz en Mendoza: cronograma de este sábado 20 y domingo 21 de septiembre
La empresa informó que las interrupciones del servicio eléctrico se deben a mantenimientos preventivos y, en algunos casos, pueden extenderse por más de cuatro horas. Estos serán los cortes de luz para este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, el detalle de los lugares y horarios:
Sábado 20/09/2025
Tupungato
- En el Corredor Productivo (o Ruta Provincial N° 94), hacia el norte de la escuela Rudesindo Alvarado y zonas aledañas. En Andesfrut S.A. De 14.30 a 18.30 h.
Domingo 21/09/2025
Ciudad
- Entre calles Manuel Belgrano, Pedro Molina, Colón y Perú y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
Luján
- Entre calles Valcanera, Santa María de Oro, Alvear y Guevara. De 8.45 a 12.45 h.
Tunuyán
- En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y José Lencinas y zonas aledañas; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Doña Anita, afecta Alto Real Viñedos S.A. y áreas adyacentes; El Algarrobo. De 8.30 a 12.30 h.