Mendoza: programaron cortes de luz en 4 departamentos este fin de semana ¿en qué barrios?

Edemsa realizará cortes de luz en barrios de Tupungato, Ciudad, Luján de Cuyo y Tunuyán.

Edemsa anunció que realizará cortes de luz programados en cuatro departamentos de la provincia para realizar tareas de mantenimiento en la red eléctrica. La medida afectará a Tupungato, Ciudad, Luján de Cuyo y Tunuyán por lo que se recomienda a los usuarios tomar los recaudos necesarios.

Cortes de luz en Mendoza: cronograma de este sábado 20 y domingo 21 de septiembre

La empresa informó que las interrupciones del servicio eléctrico se deben a mantenimientos preventivos y, en algunos casos, pueden extenderse por más de cuatro horas. Estos serán los cortes de luz para este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, el detalle de los lugares y horarios:

Sábado 20/09/2025

Tupungato

En el Corredor Productivo (o Ruta Provincial N° 94), hacia el norte de la escuela Rudesindo Alvarado y zonas aledañas. En Andesfrut S.A. De 14.30 a 18.30 h.

Domingo 21/09/2025

Ciudad

Entre calles Manuel Belgrano, Pedro Molina, Colón y Perú y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Luján

Entre calles Valcanera, Santa María de Oro, Alvear y Guevara. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán