La pequeña se encuentra en buen estado de salud, pero continuará al menos cinco días más en Neonatología. Mientras tanto, un equipo interdisciplinario evalúa las condiciones del entorno familiar antes de definir el alta.

Una bebé recién nacida permanece internada en el área de Neonatología del Hospital Alfredo Ítalo Perrupato, en San Martín, luego de que un análisis toxicológico realizado a su madre arrojara resultado positivo para cocaína. Aunque la pequeña se encuentra en buen estado general, los profesionales decidieron mantenerla bajo observación y activar un protocolo de seguimiento.

El director del establecimiento, José María Llaver, explicó que la internación responde a la necesidad de controlar la salud de la recién nacida y evaluar posibles consecuencias de una exposición a sustancias durante el embarazo.

Según detalló, la bebé permanecerá internada al menos cinco días más, período durante el cual recibirá atención médica y será sometida a controles en Neonatología. En paralelo, un equipo interdisciplinario trabaja en la evaluación del entorno familiar para determinar si están dadas las condiciones necesarias para que pueda regresar a su hogar.

Llaver explicó que el Hospital Perrupato implementó controles toxicológicos de orina para todas las mujeres que ingresan para dar a luz, tanto por parto natural como por cesárea.

“En el hospital, a todas las madres que ingresan para tener un niño, ya sea por parto o por cesárea, se les realizan análisis de tóxicos en orina“, señaló el director.

En este caso, el resultado positivo puso en marcha un procedimiento destinado a proteger la salud de la recién nacida. El médico advirtió que el consumo de sustancias durante el embarazo puede tener distintas consecuencias, desde posibles malformaciones hasta un síndrome de abstinencia neonatal, que puede presentar complicaciones importantes.

Por ese motivo, explicó que los recién nacidos permanecen algunos días en observación y reciben un seguimiento médico específico.

“Está en buen estado general, está bien la bebé“, aseguró Llaver al referirse a la evolución de la pequeña.

Además de los controles médicos, el procedimiento contempla la intervención de un equipo multidisciplinario que analiza las condiciones en las que vivirá la niña una vez que reciba el alta.

El objetivo es evaluar la seguridad del entorno familiar y establecer si están dadas las condiciones para garantizar los cuidados que necesita la recién nacida.

A partir de este caso, el doctor Sergio Zaraco, integrante de la Asociación Toxicológica Argentina, explicó que la exposición a sustancias durante el embarazo puede generar efectos que van más allá de las complicaciones inmediatas del nacimiento.

El especialista señaló que, de acuerdo con los datos que maneja la entidad, entre el 25% y el 30% de los casos analizados en mujeres que llegan a los hospitales para tener familia arrojan resultados positivos para cocaína.

“Normal no es. Normal es que diera todo negativo“, aclaró Zaraco, quien también advirtió que el consumo de alcohol durante el embarazo podría ser todavía más extendido.

Según indicó, las sustancias que consume la persona gestante atraviesan la placenta y pueden afectar al bebé mientras se encuentra en pleno desarrollo.

“Esto va a afectar áreas críticas, sobre todo a nivel cardiovascular, pero también fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central“, explicó.

En ese sentido, hizo hincapié en que durante la gestación se producen procesos fundamentales para el desarrollo cerebral, como la formación de neuronas y las conexiones entre ellas. Una exposición a sustancias en esa etapa podría tener consecuencias posteriores en las capacidades de aprendizaje.

“Inicialmente vemos un niño normal, que no tiene mayores complicaciones y se va a la casa. Va a tener esa primera infancia normal, pero cuando empiece la escuela, ahí empezamos a ver los graves efectos que produce la exposición de estas sustancias“, advirtió.

Zaraco consideró que el seguimiento no debe terminar cuando el bebé recibe el alta médica. También planteó la necesidad de realizar controles durante la primera infancia y de incorporar programas de estimulación temprana.

El especialista explicó que el cerebro tiene capacidad de adaptación y recuperación, por lo que una intervención adecuada puede ayudar a mejorar algunas de las dificultades que eventualmente aparezcan.

“Lo que hay que hacer con estos niños que detectamos con casos positivos es que entren en un programa de desarrollo de estimulación precoz para recuperar parte de ese daño producido durante el embarazo“, sostuvo.

La propuesta apunta a que los chicos reciban acompañamiento desde edades tempranas, con especial atención a su desarrollo neurológico y a su futura escolarización.

Zaraco también puso el foco en el consumo de alcohol durante la gestación. Según los datos de Sedronar que mencionó durante la entrevista, entre el 70% y el 80% de las mujeres embarazadas consumirían bebidas alcohólicas.

El toxicólogo advirtió que existe una falta de información sobre los riesgos que implica la exposición prenatal y remarcó que no es necesario que la persona gestante llegue a un estado de intoxicación para que pueda haber consecuencias en el desarrollo del bebé.

“Durante el embarazo, alcohol y drogas, ni una gota”, afirmó.

Además, diferenció las situaciones de consumo problemático o adicción de aquellas en las que existe un consumo recreativo o habitual. En ambos casos, consideró fundamental informar sobre los riesgos y garantizar el acompañamiento necesario.

Para el especialista, los controles que comenzó a implementar la provincia representan una herramienta para detectar estas situaciones y generar conciencia sobre sus posibles consecuencias.

“Hay que protegerlos“, insistió Zaraco, al remarcar que los efectos de la exposición a sustancias durante el embarazo no siempre son visibles al momento del nacimiento y pueden repercutir en el desarrollo del niño años después.