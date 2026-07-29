Mendoza: por qué no te podés acercar a los márgenes del Río Mendoza este sábado

La Dirección de Hidráulica realizará este sábado 1 de agosto la apertura anual del descargador de fondo del dique Potrerillos, lo que provocará un aumento extraordinario del caudal del río Mendoza. Defensa Civil pidió no ingresar al cauce durante toda la jornada y extremar las precauciones en las zonas de Cacheuta, Luján de Cuyo y Maipú.

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente realizará este sábado 1 de agosto, desde las 8, la maniobra anual de apertura del descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos. Como consecuencia de esta operación, el caudal del río Mendoza aumentará de manera controlada aguas abajo de la presa, por lo que las autoridades solicitaron a la población no permanecer ni desarrollar actividades recreativas, deportivas o laborales dentro del cauce ni en sus márgenes.

La fecha de la maniobra fue definida durante una reunión de coordinación de la que participaron representantes de la Dirección de Hidráulica, el Departamento General de Irrigación, Aguas Mendocinas (AYSAM), las municipalidades de Luján de Cuyo y Maipú, Defensa Civil, CEMPPSA, Central Puerto, Emetur y ORSEP.

La programación para un sábado por la mañana responde a un pedido de AYSAM con el objetivo de minimizar posibles inconvenientes en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento del Gran Mendoza. Según explicaron, este horario facilita la gestión de las plantas potabilizadoras ante un posible aumento de la turbiedad del agua, permite administrar mejor las reservas operativas y reduce el impacto sobre la población debido a la menor actividad en escuelas y organismos públicos durante el fin de semana.

Un mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad

El director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, explicó que la apertura del descargador de fondo forma parte del mantenimiento preventivo anual del dique Potrerillos.

“Se trata de una maniobra habitual de seguridad cuyo objetivo es desalojar los sedimentos que se acumulan en el umbral del descargador de fondo y preservar el correcto funcionamiento de la compuerta. De esta manera, nos aseguramos de que el sistema esté en condiciones de operar ante cualquier eventualidad que requiera su utilización”, señaló.

Durante la operación circulará un caudal aproximado de 250 metros cúbicos por segundo durante alrededor de una hora y media, un volumen considerablemente superior al habitual.

Una vez concluida esta etapa, se realizarán ensayos hidromecánicos en las centrales hidroeléctricas Cacheuta y Álvarez Condarco, como parte del operativo integral de mantenimiento.

Rodríguez recordó además que recientemente se llevó a cabo una inspección conjunta entre la Dirección de Hidráulica, el Ministerio de Energía y Ambiente, la empresa concesionaria y un consultor independiente, cuyos resultados confirmaron que el dique Potrerillos se encuentra en perfectas condiciones estructurales.

Defensa Civil pidió evitar el río durante toda la jornada

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, advirtió que el riesgo no se limita al momento de la apertura del descargador, ya que el aumento del caudal demorará varias horas en recorrer todo el río Mendoza.

“Si bien la maniobra dura aproximadamente una hora y media, el agua tarda varias horas en llegar y superar la zona de Maipú. Por eso, el riesgo se mantiene durante buena parte del sábado”, explicó.

También señaló que el comportamiento del río cambia según el sector. En la zona de Cacheuta, donde el cauce es más angosto, el nivel del agua aumenta considerablemente, mientras que más abajo el río se ensancha y disminuye la altura, aunque el incremento del caudal continúa desplazándose.

Ante este escenario, Defensa Civil recomendó no ingresar al lecho del río durante todo el sábado y pidió especialmente a quienes realizan extracción de áridos, como ripio o piedra bola, que suspendan sus actividades.

Además, informó que se desplegará un operativo de seguridad con recorridos permanentes de los equipos de Defensa Civil y de los distintos organismos involucrados para monitorear el avance del caudal y responder ante cualquier eventualidad.

Las autoridades también solicitaron a quienes practican actividades náuticas que extremen las precauciones y, de ser posible, eviten ingresar al río durante las horas en las que se desarrollará la maniobra.

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