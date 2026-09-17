Mendoza: por qué más de 400 mil familias pagarían más en la factura de gas

El proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas denominado Zona Fría obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado. La iniciativa ya tiene media sanción de Diputados y, si la Cámara alta la aprueba sin cambios, se convertirá en ley. En Mendoza, más de 400.000 hogares podrían verse afectados.

El proyecto para modificar el régimen de Zonas Frías avanzó este miércoles en el Senado, donde obtuvo dictamen de mayoría y quedó habilitado para ser tratado en el recinto la próxima semana. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y propone limitar el alcance del beneficio que actualmente reciben miles de hogares mendocinos.

De aprobarse en la Cámara alta, el proyecto podría convertirse en ley y modificar de manera significativa el esquema vigente desde 2021. La propuesta busca que el beneficio automático quede concentrado en la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, mientras que para las zonas incorporadas posteriormente el acceso quedaría vinculado principalmente a la situación económica y a criterios de vulnerabilidad.

¿Qué pasaría con el descuento en Mendoza?

Actualmente, el régimen de Zona Fría contempla descuentos de entre 30% y 50% en las facturas de gas, según la situación de cada usuario. En Mendoza, más de 400.000 hogares están alcanzados por el beneficio. Datos publicados en mayo indicaban que alrededor del 69% de los usuarios recibía una rebaja del 30%, mientras que otro grupo accedía a un descuento del 50%.

Con la modificación, gran parte de esos usuarios dejaría de contar con el descuento automático por Zona Fría. Sin embargo, quienes ya reciben subsidios focalizados podrían conservar parte del beneficio a través de ese esquema.

La titular de la ONG Protectora, Romina Ríos, explicó que todavía no existe una estimación definitiva sobre cómo quedará cada factura, ya que también cambia la manera en que se calculará el descuento.

Según las estimaciones expuestas durante el debate en el Senado, la pérdida del beneficio podría representar un incremento promedio de $15.000 mensuales para algunos usuarios, mientras que en otros casos el aumento podría rondar los $25.000 por mes, dependiendo de la zona y de la situación del hogar.

Cambia la forma de calcular el subsidio

Uno de los puntos centrales de la reforma es que el descuento dejaría de aplicarse sobre el esquema tarifario vigente de la misma manera que hasta ahora.

El proyecto plantea que el beneficio se calcule sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y dentro de los límites de consumo subsidiado correspondientes a cada categoría. De esta forma, el descuento ya no tendría el mismo impacto sobre el total de la factura.

Para los hogares de las zonas que fueron incorporadas al régimen en 2021, el proyecto plantea combinar este esquema con los subsidios energéticos focalizados, de modo que los usuarios que acrediten determinadas condiciones de vulnerabilidad puedan mantener una parte del beneficio.

¿Cuántos mendocinos podrían verse afectados?

En Mendoza son más de 400.000 los hogares alcanzados actualmente por el régimen de Zona Fría. La reforma podría dejar a una parte importante sin el descuento automático que reciben actualmente.

Ríos señaló que, según las estimaciones manejadas, alrededor de la mitad de los usuarios mendocinos alcanzados por el régimen podría dejar de contar con este beneficio específico si la reforma avanza.

El impacto, de todos modos, no sería igual para todos los hogares, ya que quienes estén incluidos en el sistema de subsidios focalizados podrían mantener una ayuda adicional.

Malargüe mantendría el beneficio

Uno de los puntos que establece el proyecto es que Malargüe continuará dentro del esquema de Zona Fría, junto con la Patagonia y la Puna.

El resto de Mendoza, que actualmente está incorporado al régimen ampliado, quedaría sujeto a las nuevas condiciones establecidas por la reforma.

El régimen actual surgió con la Ley 27.637, sancionada en 2021, que amplió las zonas alcanzadas por los descuentos de gas e incorporó localidades de distintas provincias, entre ellas Mendoza.

El Senado lo trataría la próxima semana

El proyecto obtuvo dictamen sin modificaciones en las comisiones del Senado y el oficialismo busca llevarlo al recinto el jueves 24 de septiembre.

Si la Cámara de Senadores aprueba el mismo texto que recibió media sanción en Diputados, la iniciativa quedará convertida en ley.

De esta manera, los próximos días serán claves para definir qué ocurrirá con el descuento de Zona Fría que actualmente alcanza a cientos de miles de hogares mendocinos.