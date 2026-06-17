Mendoza por Mí: cómo podés seguir todo lo que hace tu hijo en la escuela a través de la App

La plataforma Mendoza por Mí sumó las funcionalidades del sistema educativo provincial. Desde una única aplicación, padres y alumnos podrán consultar calificaciones, asistencias, horarios y comunicaciones escolares, además de acceder a otros trámites del Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza anunció la incorporación del sistema educativo provincial a la plataforma Mendoza por Mí, una integración que permitirá a padres y estudiantes acceder a toda la información escolar desde una única aplicación.

La novedad fue presentada por el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, junto al gobernador y al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. El objetivo es simplificar el acceso a los servicios provinciales y centralizar la información en una sola herramienta digital.

Mendoza por mi: qué información educativa se podrá consultar

Con esta incorporación, las familias ya no tendrán que ingresar a plataformas o portales específicos para conocer el desempeño escolar de los estudiantes. Toda la información estará disponible utilizando la misma cuenta de Mendoza por Mí.

Entre las funcionalidades que se suman se encuentran:

Seguimiento académico de los alumnos.

Calificaciones y rendimiento en las materias.

Registro de asistencias e inasistencias.

Horarios de cursado.

Días y turnos de clases.

Comunicaciones entre la escuela y las familias.

Según explicó García Zalazar, el sistema ya se encuentra operativo y los usuarios que utilizaban la plataforma educativa anterior tendrán la información migrada automáticamente.

Los estudiantes también podrán acceder

Otra de las novedades es que los propios estudiantes podrán utilizar la aplicación para realizar el seguimiento de su trayectoria escolar.

Desde los 10 años de edad, los alumnos podrán ingresar con sus credenciales para consultar horarios, materias, comunicaciones institucionales y verificar su avance académico.

El ministro destacó que la herramienta busca fortalecer la participación de las familias y facilitar el acompañamiento de los estudiantes durante el ciclo lectivo.

Una sola clave para todos los servicios provinciales

La integración forma parte de la estrategia de digitalización impulsada por el Gobierno provincial.

A través de Mendoza por Mí, los usuarios pueden acceder con una única clave a diferentes trámites y servicios provinciales, incluidos los vinculados al Registro Civil y otras dependencias estatales.

“La idea es tener toda la información al alcance de la mano en una sola aplicación para simplificarle la navegación a los ciudadanos, especialmente a los padres”, explicó el funcionario.

La tecnología también llega al aula

Durante la presentación, García Zalazar volvió a defender el uso pedagógico de la tecnología en las escuelas y sostuvo que la provincia continuará promoviendo herramientas digitales para complementar los procesos de enseñanza.

En ese sentido, recordó que actualmente el 70% de las escuelas públicas aún no cuenta con equipamiento tecnológico completo, motivo por el cual el uso de dispositivos móviles sigue siendo una alternativa para acceder a plataformas educativas.

Además, destacó el avance del programa EduTech, con el que el Gobierno provincial busca que todas las escuelas mendocinas cuenten con equipamiento tecnológico durante el próximo año.

Menos casos de bullying y nuevas sanciones

El ministro también se refirió a la situación del bullying en las escuelas y aseguró que los casos registrados han disminuido, especialmente en el nivel secundario.

Según explicó, la reducción está vinculada a la implementación de nuevos protocolos, capacitaciones obligatorias para docentes y personal vinculado a la infancia, así como a la aplicación de sanciones previstas en el Código Contravencional.

Actualmente, jueces de contravenciones ya comenzaron a aplicar multas y trabajos comunitarios a padres que incumplen con sus responsabilidades cuando existen situaciones de acoso escolar y no colaboran con las medidas de intervención.

El Mundial como herramienta educativa

Por último, García Zalazar señaló que las escuelas mendocinas aprovecharán el Mundial 2026 para desarrollar actividades pedagógicas vinculadas a distintas materias.

Además de permitir que los estudiantes sigan el partido de la Selección Argentina que coincidirá con el horario escolar, el Ministerio de Educación elaboró materiales especiales para trabajar contenidos de historia, geografía, matemática y lengua.

A esto se suma una nueva edición de la Pisatón, una competencia inspirada en el formato de los mundiales que busca fortalecer los aprendizajes y preparar a los estudiantes para las pruebas PISA mediante desafíos relacionados con matemática, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales.