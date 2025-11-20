Mendoza: por las fuertes ráfagas de viento tres vehículos fueron aplastados por árboles y ramas caídas

Las intensas ráfagas de viento que afectaron este jueves a gran parte de la provincia dejaron múltiples daños. El fenómeno, que combinó viento Zonda y el ingreso del Viento Sur, provocó cortes de luz, caída de árboles y complicaciones en distintos departamentos mendocinos.

La tarde de este jueves en Mendoza estuvo marcada por una sucesión de fenómenos meteorológicos que generaron preocupación y daños materiales en distintos puntos de la provincia. Tras varias horas de viento Zonda en sectores de Malargüe, San Rafael, General Alvear, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, comenzó a sentirse con fuerza el ingreso del Viento Sur, generando un brusco cambio en las condiciones en gran parte del territorio provincial. Se registraron, al menos, tres vehículos dañados por árboles y ramas caídas y cortes de luz en varios departamentos.

Desde pasadas las 19, vecinos de varios departamentos reportaron ráfagas intensas, polvo en suspensión y caída de ramas, un escenario que coincidió con la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por vientos fuertes y probabilidad de tormentas.

Tres vehículos aplastados y múltiples daños

Entre los incidentes más graves, se confirmaron tres vehículos aplastados por árboles secos o ramas de gran tamaño. En Maipú, un árbol completamente deteriorado cayó sobre un Peugeot 504 y lo destruyó. En Guaymallén, otro ejemplar cedió sobre el carril y terminó lesionando a dos jóvenes que circulaban en motocicleta. Afortunadamente, no sufrieron heridas de gravedad. También se registraron episodios en Godoy Cruz, Luján y Ciudad.

El estado del arbolado público, afectado por la sequía prolongada y la falta de lluvias, agravó el impacto del fenómeno: ramas secas, árboles debilitados y follaje cargado favorecieron la caída de estructuras.

Zonda, viento Sur y cortes de luz en el Valle de Uco

En el Valle de Uco, el viento Zonda tuvo un pico corto pero intenso. Hubo árboles caídos, cortes de energía, suspensión de clases y actividades. En Tupungato, San Carlos y Tunuyán se registraron postes afectados, incendios en zonas rurales y rutas parcialmente obstruidas. Incluso algunos medios locales tuvieron dificultades para transmitir debido a la falta de suministro eléctrico.

El meteorólogo Fernando Jara indicó que el frente frío ya ingresó y provocó la rotación del viento al sector sur, con ráfagas de entre 28 y 34 km/h y un marcado descenso de la temperatura. Si bien en Mendoza no se registraron lluvias intensas, los radares mostraron núcleos de tormenta hacia el Este de la provincia y en sectores del centro del país.

¿Seguirá el mal tiempo?

Según el pronóstico, Mendoza continuará con viento del sur, cielo inestable y descenso térmico durante las próximas horas. No se descartan nuevas ráfagas aisladas, pero la situación tendería a mejorar hacia el viernes.