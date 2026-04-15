Mendoza: podés terminar el secundario y tener un título con salida laboral ¿cómo inscribirse?

La DGE abrió la inscripción para los CEPAS, una modalidad que permite completar la secundaria y capacitarse en oficios con alta demanda. Está dirigida a mayores de 18 años en toda la provincia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó una nueva convocatoria para quienes buscan terminar el secundario en Mendoza y, al mismo tiempo, acceder a formación con salida laboral. La propuesta se desarrolla a través de los CEPAS (Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario) y está destinada a personas mayores de 18 años.

El programa apunta a brindar una alternativa flexible para quienes no finalizaron sus estudios, combinando la terminalidad educativa con herramientas concretas para el mundo del trabajo.

Qué son los CEPAS y dónde funcionan

Los CEPAS en Mendoza son espacios educativos creados para ofrecer una doble oportunidad: completar la escuela secundaria y adquirir conocimientos técnicos en áreas específicas.

Actualmente, la provincia cuenta con 33 centros distribuidos en distintos departamentos, como Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo, Lavalle y Tunuyán, entre otros. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, que busca adaptar la enseñanza a distintas trayectorias y realidades personales.

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Mendoza: cursos con salida laboral

Uno de los puntos más destacados del programa es la posibilidad de obtener un título secundario con orientación laboral, con capacitaciones en sectores con demanda.

Entre las principales opciones se encuentran:

Programación : formación en desarrollo de software, páginas web y aplicaciones, con fuerte inserción en el sector tecnológico.

: formación en desarrollo de software, páginas web y aplicaciones, con fuerte inserción en el sector tecnológico. Diseño multimedial : orientado a la creación de contenidos digitales, marketing y comunicación en redes sociales.

: orientado a la creación de contenidos digitales, marketing y comunicación en redes sociales. Gastronomía : capacitación en cocina, manipulación de alimentos y gestión gastronómica.

: capacitación en cocina, manipulación de alimentos y gestión gastronómica. Turismo y hotelería : formación en atención al cliente y organización de servicios turísticos.

: formación en atención al cliente y organización de servicios turísticos. Energías renovables: aprendizaje sobre instalación de sistemas como energía solar y eólica, un rubro en crecimiento.

Cómo inscribirse para terminar el secundario en Mendoza

El proceso para anotarse en los CEPAS comienza con una preinscripción online, donde los interesados deben completar un formulario con sus datos personales. Luego, desde el área correspondiente se contactan para coordinar una entrevista personalizada, instancia en la que se define el recorrido educativo de cada estudiante.

Link de la inscripción: CEPAS

Quienes quieran sumarse a esta propuesta deben cumplir con los siguientes requisitos: