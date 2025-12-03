Mendoza: murió una mujer de 31 años tras chocar en su moto contra un colectivo en Guaymallén

La joven falleció en el Hospital Central donde fue trasladada tras el fuerte choque en la intersección de Manuel Arroyo y Luis Serra de Guaymallén. La Justicia investiga las circunstancias del siniestro.

Una mujer de 31 años falleció este lunes luego de protagonizar un fuerte choque en Guaymallén. El siniestro ocurrió alrededor de las 11.50 de este martes en la intersección de Manuel Arroyo y Luis Serra, según informó la Delegación Vial Gran Mendoza.

La víctima fue identificada como Micaela Vanesa Arias Saiff, quien conducía una motocicleta que circulaba hacia el sur por calle Manuel Arroyo. En ese momento, un colectivo —manejado por un hombre de 40 años— avanzaba en sentido este por Luis Serra y terminó colisionando con el rodado menor.

A raíz del impacto, personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) asistió a la motociclista y diagnosticó fractura expuesta en la pierna derecha y politraumatismos. Fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

En el lugar se practicó el dosaje alcohólico al chofer del colectivo, cuyo resultado dio negativo. La Oficina Fiscal de la jurisdicción intervino para determinar las responsabilidades en el hecho.

Finalmente, a las 7 del lunes, desde el Hospital Central confirmaron el fallecimiento de la motociclista debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades continúan trabajando en la investigación del siniestro.