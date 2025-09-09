Mendoza: murió un motociclista tras chocar contra un auto que se quedó sin frenos en la Ruta 60

Un hombre de 43 años perdió la vida este martes por la tarde en un accidente vial en la ruta 60, a la altura del puente variante Palmira. El motociclista fue embestido por un auto cuyo sistema de frenos habría fallado.

Un trágico accidente en ruta 60 se cobró la vida de un motociclista este martes por la tarde, cuando un automóvil lo impactó cuando se habría quedado sin frenos. La víctima fatal fue identificada como Carlos Jesús Estrada, de 43 años.

El hecho ocurrió en la zona del puente variante Palmira, sobre el río Mendoza. Estrada se trasladaba en una motocicleta Rouser Bajaj roja de este a oeste, cuando fue alcanzado por un Ford Taunus rojo, conducido por una mujer de 64 años que circulaba junto a su hijo.

De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo perdió el sistema de frenos y, pese a chocar contra un tacho de arena colocado como medida de seguridad, no logró detener la marcha. La colisión se produjo sobre el costado izquierdo trasero de la moto, provocando que el conductor cayera contra el asfalto.

Tras el siniestro vial, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se trasladó al lugar. Lamentablemente, el médico de la ambulancia constató en el sitio el fallecimiento del hombre de 43 años, sin posibilidad de reanimación.

Por su parte, la conductora y su acompañante fueron derivados al Hospital Perrupato, donde recibieron atención médica.

El hecho quedó bajo investigación de las autoridades policiales y el hecho quedó caratulado como homicidio culposo.