Mendoza: murió un hombre tras un accidente e investigan qué fue lo que pasó

Un hombre murió este jueves por la mañana tras un siniestro vial ocurrido sobre Ruta 7, en Las Catitas, Santa Rosa. La Justicia busca determinar cómo se produjo el hecho.

Un hombre murió durante la mañana de este jueves luego de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de calle Guiñazú, en la localidad de Las Catitas de Santa Rosa.

El hecho se registró cerca de las 8 y fue reportado a través de un llamado a la línea de emergencias 911, que alertó sobre un accidente en la zona.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron un vehículo involucrado y a un hombre fallecido sobre la carpeta asfáltica. Hasta el momento, la víctima no fue identificada oficialmente.

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho aún son materia de investigación y se realizan pericias para establecer la mecánica del siniestro.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción correspondiente.