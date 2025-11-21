Mendoza: murió de un balazo un hombre de 40 años luego de una discusión vecinal en un barrio de Godoy Cruz

La víctima, un hombre de 40 años, fue atacada en la vía pública y murió horas después en el Hospital Central; la Fiscalía investiga un posible conflicto previo con un vecino señalado como autor del disparo.

Un hombre de 40 años murió en el Hospital Central luego de ser baleado en plena vía pública en Godoy Cruz. El hecho ocurrió cerca de las 1 de la madrugada de este viernes en la intersección de San Carlos y Martín Coronado, en el campo Pappa, jurisdicción de la Comisaría 50.

Según informó la Policía, un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego. Cuando los efectivos llegaron, un familiar de la víctima explicó que ya había sido trasladado en un vehículo particular hacia el Hospital Central.

Además, mencionó que durante el día la pareja del herido habría mantenido conflictos previos con un vecino conocido, quien fue señalado como el presunto autor del disparo.

En el hospital, los médicos constataron que el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el tórax inferior lateral izquierdo, con entrada y salida. Fue ingresado de urgencia al quirófano debido a su estado crítico.

Horas más tarde, se confirmó su muerte en el centro asistencial.

La víctima tenía antecedentes por privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y tentativa de homicidio.

El Ayudante Fiscal de turno, Dr. Quevedo, ordenó la intervención de la UID para avanzar con la investigación.