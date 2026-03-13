Mendoza: más del 20% de los estudiantes repitió el año en la secundaria durante 2025

El sistema educativo de Mendoza volvió a quedar en el centro del debate luego de que datos oficiales revelaran que más del 20% de los estudiantes de secundaria repitió el año en 2025. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) atribuyen el aumento a cambios en la normativa, como la eliminación de la instancia de recuperación de marzo.

Un informe difundido por la Dirección General de Escuelas (DGE) encendió el debate sobre la situación educativa en la provincia. Según los datos oficiales, más del 20% de los alumnos del nivel secundario repitió el año en 2025, un indicador que volvió a poner en agenda el problema de la repitencia escolar en Mendoza y las trayectorias educativas de los estudiantes. Desde el Gobierno provincial señalaron que la suba en la repitencia está vinculada con cambios recientes en el sistema educativo, mientras que desde el SUTE cuestionaron la interpretación de las cifras.

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, explicó que la permanencia en el nivel secundario se mantiene en niveles altos y alcanza el 98,22%, aunque reconoció que el porcentaje de repitencia aumentó respecto de años anteriores.

Según indicó el funcionario, la principal razón fue una mayor rigurosidad en el sistema educativo, que incluyó la eliminación de la instancia de recuperación de materias en marzo.

“Este año eliminamos la condicionalidad de marzo y el resultado es un sistema más honesto. Casi el 80% de los estudiantes promocionó en tiempo y forma, mientras que el 20% restante deberá profundizar aprendizajes. Es el camino para que el título secundario tenga un valor real y el inicio de clases sea más ordenado”, sostuvo el titular de la cartera educativa.

El ciclo lectivo 2025 marcó un cambio importante en las trayectorias escolares del nivel secundario en Mendoza. Desde el Gobierno explicaron que se decidió volver a la normativa previa a la pandemia, eliminando la instancia de recuperación de marzo para rendir materias pendientes.

De esta manera, los estudiantes debieron aprobar las materias antes del inicio del nuevo ciclo lectivo. La última oportunidad para hacerlo fue durante las mesas de febrero, lo que derivó en un aumento en la cantidad de alumnos que no lograron promocionar.

Aun así, la promoción en febrero creció respecto al año anterior: pasó del 8,29% en 2024 al 9,80% en 2025, según datos oficiales.

Qué cursos y materias concentran más repitencia

Desde la Dirección de Educación Secundaria detallaron que los cursos con mayor porcentaje de repitencia son primer y tercer año.

En cuanto a las materias, las que presentan mayores dificultades para los estudiantes son:

Matemática

Lengua

Inglés

Estas asignaturas suelen ser determinantes al momento de definir si un alumno puede o no pasar de año.

Ante este escenario, desde la DGE señalaron que se están implementando medidas para prevenir la repitencia escolar y acompañar las trayectorias educativas. Entre ellas se destaca el programa “Mejora Mi Escuela”, que incorpora horas de apoyo destinadas a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes con mayores dificultades.

Además, se sumaron más instancias de recuperación durante el ciclo lectivo, con el objetivo de que los alumnos puedan aprobar materias a lo largo del año y no acumulen contenidos hasta diciembre.

El desafío de los alumnos que terminan la secundaria sin el título

Otro dato que preocupa al sistema educativo provincial es el porcentaje de estudiantes que finalizan el último año sin obtener el diploma. Según cifras oficiales, alrededor del 35% de los alumnos de quinto año en Mendoza egresa sin el título secundario, ya que aún adeudan materias.

Para estos casos, la DGE estableció nuevas oportunidades de evaluación durante el año, con mesas previstas en abril, junio, agosto y noviembre, con el objetivo de que los jóvenes puedan completar las materias pendientes y obtener finalmente su título secundario.