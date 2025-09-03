Mendoza: ¿Llueve este miércoles?

Defensa Civil señaló que para esta jornada se pueden dar precipitaciones débiles en algunos sectores de la provincia. La máxima se mantendrá cerca de los 15 grados centígrados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este miércoles podría haber precipitaciones aisladas en la provincia. En tanto, el tiempo se mantendrá en montos cercanos a los 15 grados.

¿Cómo estará este miércoles 03-09-2025?

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 6°C

¿Qué pasa el jueves 04-09-2025?

El jueves estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: 5°C

¿Cómo estará este viernes 05-09-2025?

El viernes estará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 5°C

Sábado 06-09-2025

El sábado habrá poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 3°C

Domingo 07-09-2025

El domingo habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C