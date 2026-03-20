Mendoza: le robaron del auto documentos valiosos de sus alumnas de handball y necesita recuperarlos

Una profesora de educación física y entrenadora de handball sufrió el robo de una mochila con documentación fundamental para la competencia de sus jugadoras. El hecho ocurrió en la playa de estacionamiento del Hospital Lencinas y afecta a unas 50 deportistas.

Ana María Alonso, quien coordina la rama femenina de handball en el club UNCuyo, relató que el robo se produjo el miércoles 18 al mediodía, mientras asistía a un turno médico. La mochila se encontraba en el baúl de su vehículo y, según explicó, no había signos de violencia, por lo que sospechan que utilizaron un inhibidor de alarma.

Dentro de la mochila había documentación médica original de las jugadoras, como estudios, electrocardiogramas, ergometrías y fichas físicas, indispensables para competir. También se llevaron su cuaderno de trabajo con datos de las deportistas, una pizarra de entrenadora, un botiquín de primeros auxilios armado junto a los padres y pelotas pertenecientes al colegio Don Bosco.

“Es una pérdida enorme, porque en el deporte todo se hace a pulmón”, expresó Alonso, visiblemente angustiada. Con el paso de los días, además, advirtió la falta de otros elementos que también estaban en el baúl.

La situación genera una gran preocupación ya que el próximo 7 de abril comienza el Torneo Nacional A de juveniles, donde el equipo sub 18 debe presentar toda la documentación original, hoy extraviada.

En total, unas 50 jugadoras se ven afectadas por esta situación. La entrenadora ya realizó la denuncia y se presentó ante la Asociación Mendocina de Handball en busca de una solución, donde aseguró haber recibido apoyo.

El robo ocurrió a plena luz del día y dentro de las instalaciones del hospital. Según indicó, en el lugar se están realizando obras, lo que genera un constante movimiento de personas. Hasta el momento no hay novedades sobre cámaras de seguridad ni sobre el paradero de los elementos sustraídos.

En cuanto a la pérdida económica, estimó que asciende al menos a 200 mil pesos, aunque aclaró que el valor real es mayor debido al contenido del botiquín y el material deportivo.

Alonso pidió colaboración a la comunidad para recuperar la documentación, ya que resulta clave para que las jugadoras puedan participar en el torneo.