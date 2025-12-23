Mendoza: le indicaron que frenara en un control, paró más adelante en unas vías, lo arrolló el tren y está grave

El hecho ocurrió de madrugada en calle Correa y Dorrego, donde un Fiat 147 fue impactado por una formación ferroviaria; su conductor sufrió politraumatismo grave y fue trasladado al Hospital El Carmen, mientras que el maquinista resultó ileso.

Un grave accidente vial se registró durante la madrugada de este martes en Maipú, donde un hombre resultó con politraumatismo grave luego de que el automóvil que conducía fuera impactado por una formación ferroviaria.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.20 en la intersección de calle Correa y Boedo. Según la información oficial, un Fiat 147, circulaba por calle Correa en sentido este-oeste cuando recibió indicaciones de personal policial para que detuviera la marcha. Sin embargo, el conductor continuó avanzando y terminó deteniendo el vehículo sobre las vías férreas.

En esas circunstancias, una locomotora colisionó la parte delantera izquierda del automóvil. A raíz del fuerte impacto, el conductor del Fiat sufrió lesiones de gravedad.

Al lugar acudió personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó politraumatismo grave por la cinemática del choque y dispuso el traslado del herido al Hospital El Carmen para una mejor atención.

Posteriormente, se realizaron los controles de alcoholemia correspondientes. El dosaje al conductor del automóvil arrojó 0,18 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el maquinista del tren dio resultado negativo, con 0,00 g/l, y no presentó lesiones.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro.