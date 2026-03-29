Mendoza: las zonas que siguen sin agua tras el megacorte

A 24 horas del megacorte, el servicio de agua ya se normalizó en gran parte del Gran Mendoza, pero todavía hay zonas con baja presión o sin suministro.

A un día de haber finalizado el operativo del megacorte, la empresa Aguas Mendocinas informó que el servicio de agua potable ya se encuentra normalizado en gran parte del Gran Mendoza, aunque continúan trabajos para recuperar completamente el sistema.

Según el parte actualizado de este domingo al mediodía, siguen las tareas de purga en acueductos, fundamentales para eliminar aire de las cañerías y estabilizar la presión en la red.

Cómo está funcionando el sistema

Desde la empresa detallaron el estado de los principales establecimientos potabilizadores:

Luján I: normalizado

normalizado Potrerillos: normalizado

normalizado Luján II : normalizado

: normalizado Benegas: normalizado

normalizado Alto Godoy: funcionando al 58% y en proceso de recuperación

Esto explica por qué, aunque el servicio volvió en muchas zonas, todavía hay sectores con baja presión o directamente sin suministro.

Zonas donde aún falta agua

El servicio sigue resentido en algunos puntos del Gran Mendoza:

Las Heras: zona oeste

zona oeste Ciudad de Mendoza: La Favorita

La Favorita Godoy Cruz: barrios San Ignacio, Villa del Parque, Supe, Foecyt, Sol y Sierra, Los Barrancos/4 de Julio e IV Irrigación

Mientras termina de normalizarse el sistema, desde Aguas Mendocinas insistieron en mantener un uso responsable y solidario del agua potable durante el resto de la jornada.