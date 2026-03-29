Conducía ebrio y atropelló a dos menores en Godoy Cruz: una nena de 5 años quedó internada y un adolescente resultó herido

Conducía ebrio y atropelló a dos menores en Godoy Cruz: una nena de 5 años quedó internada y un adolescente resultó herido

Policiales

Ocurrió en una esquina del barrio Los Barrancos. La nena de 5 años fue hospitalizada y el adolescente resultó con lesiones leves.

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Redacción ElNueve.com

Un hombre de 44 años fue detenido este sábado por la tarde en Godoy Cruz, luego de protagonizar un accidente vial en el que atropelló a dos menores de edad.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas en la intersección de calles El Salvador y Cuba, en el barrio Los Barrancos 2, donde personal policial llegó tras un llamado que alertaba sobre un conductor que había atropellado a peatones.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Volkswagen Gol, conducido por el hombre, impactó contra una niña de 5 años y un adolescente de 14.

Como consecuencia, la menor fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada al Hospital Notti, donde quedó internada. En tanto, el otro menor fue llevado por familiares a un centro de salud no precisado, con lesiones leves.

Al conductor se le realizó el dosaje de alcohol, que arrojó 2,45 g/l, muy por encima de lo permitido. Por disposición judicial, quedó aprehendido y se procedió a la retención del vehículo.

Interviene el Juzgado Contravencional N° 1, en el marco de actuaciones por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099.

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