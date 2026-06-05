Mendoza lanzó un prode gratuito para el Mundial 2026: cómo participar y qué premios se pueden ganar

La provincia presentó “Mansa Pasión”, una propuesta que permite pronosticar los resultados de los partidos del Mundial y competir por escapadas, experiencias turísticas, vinos y premios exclusivos en distintos destinos mendocinos.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Mendoza lanzó el “Prode Mansa Pasión”, donde los fanáticos podrán poner a prueba sus conocimientos deportivos, sumar puntos con cada acierto del partido y participar por importantes premios relacionados con algunos de los principales atractivos de la provincia. La propuesta, impulsada por el Ente de Turismo de la provincia (Emetur), es gratuita, se desarrolla de manera online y está abierta a personas de todo el país.

Qué es el Prode Mansa Pasión

El nuevo juego permite realizar pronósticos sobre los resultados de cada partido del Mundial 2026. Los participantes deberán anticipar los marcadores antes de que comiencen los encuentros y acumularán puntos según la cantidad de aciertos obtenidos.

A medida que avance la competencia, los jugadores podrán escalar posiciones en una clasificación general y acceder a diferentes sorteos especiales.

La iniciativa forma parte de la campaña turística “Mansa Pasión”, creada para promocionar destinos, bodegas, propuestas gastronómicas y actividades recreativas de Mendoza durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Cómo participar del prode del Mundial

El proceso de inscripción es simple y totalmente gratuito.

Los interesados deben:

Ingresar al sitio oficial del Prode Mansa Pasión.

Crear una cuenta con sus datos personales.

Completar los pronósticos antes del inicio de cada partido.

Sumar puntos con cada resultado acertado.

Seguir su ubicación dentro del ranking general.

Cuantos más aciertos consiga un participante, mayores serán sus posibilidades de acceder a los premios finales.

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Además de la clasificación general, la organización confirmó que habrá siete sorteos especiales distribuidos a lo largo de la competencia. En cada fecha de corte se entregará una caja de vinos mendocinos entre los participantes habilitados.

Fechas de los sorteos

Primer corte: 17 de junio | Sorteo: 18 de junio.

Segundo corte: 23 de junio | Sorteo: 24 de junio.

Tercer corte: 27 de junio | Sorteo: 28 de junio.

Cuarto corte: 3 de julio | Sorteo: 4 de julio.

Quinto corte: 7 de julio | Sorteo: 8 de julio.

Sexto corte: 11 de julio | Sorteo: 12 de julio.

Séptimo corte: 15 de julio | Sorteo: 16 de julio.

Cuáles son los premios principales

Los participantes que terminen en los primeros puestos del ranking accederán a experiencias turísticas y gastronómicas exclusivas en Mendoza.

Primer premio

Dos noches para cuatro personas en Rosell Boher.

Dos noches para cuatro personas en Puesto del Indio.

Almuerzo y visita en Finca Decero.

Excursión de Alta Montaña con Saint Germain.

Segundo premio

Tres noches para cuatro personas en Posada Bodega Chaglasian.

Visita al Laberinto de Borges.

Rafting y cruce en catamarán en Valle Grande.

Cena en El Bodegón.

Tercer premio