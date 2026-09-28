Mendoza: lanzaron una plataforma para adoptar mascotas y ya hay 23 perros que buscan una familia

Una nueva página permite conocer la historia y las características de perros y gatos que esperan poder encontrar un hogar. Cómo funciona el sistema de adopción responsable y quiénes pueden postularse de manera online.

Adoptar es dar amor y hacer que un animal que pasó por diferentes situaciones en su vida pueda tener un hogar feliz. Ahora en Mendoza se puede hacer desde una plataforma online que reúne en un mismo lugar a perros y gatos que buscan una familia. La herramienta fue creada por la Municipalidad de Las Heras junto a la protectora de animales Moproa Simba y permite conocer la historia, las fotos y las características de cada animalito antes de iniciar el proceso de adopción.

La plataforma fue presentada el 23 de septiembre, Día Mundial del Perro Adoptado, y ya cuenta con 23 perros registrados. Durante sus primeros cinco días de funcionamiento, además, se oficializaron cuatro propuestas de adopción.

La iniciativa fue desarrollada junto con MOPROA, una asociación integrada por voluntarias que trabajan con animales en situación de calle, y forma parte de SIMBA (Sistema Integral Municipal de Bienestar Animal).

Cómo funciona la plataforma para adoptar mascotas en Mendoza

La herramienta funciona como una vidriera virtual de adopción responsable. Cada animal disponible tiene un perfil propio donde se pueden consultar sus fotos, historia y características.

De esta manera, quienes estén pensando en incorporar una mascota pueden conocer previamente al animal y analizar si sus características son compatibles con la familia y el hogar. Se trata de una plataforma que promueve la adopción responsable y en la cual se puede postular cualquier persona que viva en la provincia.

Uno de los objetivos es ampliar las posibilidades de adopción y facilitar el encuentro entre los animales que necesitan un hogar y personas dispuestas a asumir ese compromiso.

Dónde ingresar para adoptar un perro o gato

Para consultar las mascotas disponibles, los interesados deben ingresar al sitio web de la Municipalidad de Las Heras y dirigirse al área de Veterinaria. Dentro de SIMBA, hay un apartado denominado “Tenencia y adopción responsable”. Allí se encuentra la opción “Adoptá amor”, que permite acceder a la página.

INGRESA DESDE ACÁ

Al ingresar al perfil de cada mascota se puede consultar su información. Si existe interés en adoptar, hay que seleccionar “¡Quiero adoptar!” para comenzar la postulación. La propuesta está disponible para personas que residan en distintos puntos de Mendoza, por lo que no es necesario vivir en Las Heras para iniciar el proceso.

Qué requisitos hay para adoptar una mascota

Elegir un perro o gato y completar el formulario no significa que la adopción quede automáticamente aprobada.

Después de recibir la solicitud, el equipo encargado realiza una evaluación de las condiciones del futuro hogar. En esta instancia se analizan las características de la familia, el espacio disponible y las condiciones en las que viviría el animal.

El objetivo es determinar si existen las condiciones necesarias para que la mascota pueda incorporarse de manera responsable a ese hogar.

Cuáles son los pasos para adoptar

El proceso de adopción contempla diferentes etapas:

Elegir una mascota entre los animales disponibles en la plataforma. Completar los datos personales y realizar la postulación. Atravesar una evaluación del adoptante y del futuro hogar. Si la evaluación es favorable, se coordina un encuentro entre la persona y el animal. Finalmente, si se dan las condiciones, se oficializa la adopción.

La intención es que la incorporación del animal a una familia sea un proceso responsable y pensado a largo plazo.

El acompañamiento no termina cuando la mascota llega a su nuevo hogar. Las voluntarias de MOPROA, junto con el equipo de SIMBA, realizarán un seguimiento durante el período de adaptación para conocer cómo evoluciona la convivencia y detectar eventuales dificultades.

Además, las intervenciones quedarán registradas en la plataforma mediante un sistema de seguimiento y semaforización, que permitirá observar la evolución de cada caso. “Queremos acompañar en que ese perrito pueda quedarse y estar todo el tiempo de su vida en ese hogar y en esa familia”, explicaron desde la organización.

La plataforma comenzó con 23 perros registrados, aunque el número continuará aumentando a medida que se incorporen nuevos casos. Durante los primeros cinco días desde su lanzamiento, ya se habían oficializado cuatro propuestas de adopción.

La plataforma de adopción forma parte de SIMBA, un sistema más amplio de bienestar animal de la Municipalidad de Las Heras. A través de esta herramienta, los vecinos también pueden gestionar turnos online para castraciones, vacunación y desparasitación, además de consultar el recorrido del móvil veterinario.

El municipio también incorporó un centro de atención primaria, al que se puede acceder mediante turnos para servicios como vacunación y desparasitación.

Qué es MOPROA y qué trabajo realiza

Los animales que aparecen en la plataforma son perros y gatos con los que trabaja MOPROA, una organización integrada por voluntarias que les brinda alimento, cuidados y refugio mientras esperan encontrar una familia.

La propuesta no consiste en crear un nuevo refugio municipal ni concentrar a todos los animales en un único espacio.

El objetivo es facilitar la adopción y encontrar un hogar definitivo para cada mascota, centralizando en una misma plataforma información que habitualmente se encuentra distribuida entre redes sociales, organizaciones y publicaciones particulares.