Mendoza lanza créditos para paneles solares: cómo acceder y quiénes pueden obtener el beneficio

El Gobierno de Mendoza lanzó una línea de créditos para paneles solares que financia hasta el 40% de la inversión inicial, con el objetivo de impulsar el uso de energías renovables en hogares y reducir el costo de la factura eléctrica.

El Gobierno de Mendoza anunció una nueva línea de créditos para la colocación de paneles solares destinada a hogares particulares, con el objetivo de financiar hasta el 40% de la inversión inicial. La medida busca impulsar el uso de energías renovables, reducir el consumo eléctrico tradicional y avanzar en la transición energética en la provincia.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo durante la presentación de las nuevas autoridades del EPRE, a finales de marzo, en un contexto donde la provincia apuesta a fomentar la generación de energía limpia a nivel domiciliario mediante sistemas fotovoltaicos.

Créditos para paneles solares en Mendoza: detalles del programa

El plan cuenta con un presupuesto total de 3.000 millones de pesos, provenientes del Fondo Provincial Compensador de Tarifas, administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente. Está destinado a cubrir hasta el 40% del costo de instalación de paneles solares para usuarios residenciales.

El programa contempla un cupo de hasta 1.000 beneficiarios y establece un límite de potencia de hasta 10 kW pico por usuario, lo que permite abastecer gran parte del consumo eléctrico de una vivienda promedio.

Entre los principales objetivos el gobierno destacó: promover la energía solar en Mendoza, reducir el impacto económico del consumo eléctrico, fomentar inversiones eficientes y sustentables y brindar mayor autonomía energética a los usuarios.

Cómo acceder a los créditos para paneles solares

Para solicitar el beneficio, los interesados deberán realizar el trámite de manera online a través de la plataforma web del EPRE, en simultáneo con la Solicitud de Estudio Técnico (SET), según lo establecido por la normativa vigente.

Además, deberán gestionar el alta como usuario generador y presentar documentación que respalde la inversión realizada, como:

Facturas en pesos a nombre del titular del servicio

Detalle de compra de paneles, accesorios y mano de obra

Comprobantes de instalación del sistema

La Dirección de Servicios Eléctricos será la encargada de verificar los datos y definir el monto del incentivo, conformando luego el padrón de beneficiarios.

Podés incribirte desde acá: https://epremendoza.gob.ar/incentivos/

Cómo se aplica el beneficio y qué ventajas tiene

Una vez aprobado el trámite, el incentivo se verá reflejado como un descuento en la factura eléctrica, en el subtotal de los conceptos eléctricos, impuestos y tasas que correspondan. Finalmente, si luego de 12 meses existe un saldo de incentivo no acreditado en la facturación, el usuario puede solicitar su devolución en efectivo por parte de las Distribuidoras Eléctricas y a cargo del Fondo Provincial Compensador de Tarifas.

Entre los principales beneficios se destaca la reducción del plazo de recupero de la inversión, que pasará de un promedio de cinco años a aproximadamente tres años y medio. Además, el incentivo se aplicará directamente sobre la factura eléctrica, lo que permitirá a los usuarios alcanzar una “factura cero” en determinados casos.

A partir del segundo año, los beneficiarios podrán optar entre continuar con la compensación en la factura o solicitar el reintegro del beneficio en efectivo.