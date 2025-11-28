Mendoza: la policía encontró 90 kilos de cocaína valuada en $1000 millones ¿cómo y dónde fueron los operativos?

El Ministerio de Seguridad confirmó el secuestro de 90 kilos de cocaína en operativos realizados en Rodeo del Medio y Guaymallén. Hay un detenido, más de 30 personas bajo investigación y órdenes de captura vigentes, en una causa que la ministra Mercedes Rus calificó como uno de los decomisos más importantes de los últimos años.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza confirmó el secuestro de 90 kilos de cocaína, uno de los decomisos más importantes de los últimos años en la provincia. La ministra, Mercedes Rus brindó una conferencia de prensa en la que detalló cómo se desarrolló la investigación, que incluyó operativos en Rodeo del Medio y Guaymallén, y adelantó que el caso continúa con múltiples líneas abiertas.

Una investigación de meses

Rus explicó que el operativo fue posible gracias a una coordinación sostenida en el tiempo entre la Policía de Mendoza, la Policía de Investigaciones (PDI), el grupo GES, el grupo VANT de drones y el Ministerio Público Fiscal.

“Es una cantidad histórica. No es que antes no hubiera droga circulando en la provincia, sino que era muy difícil llegar al momento exacto para concretar un secuestro tan grande”, señaló la ministra. Además del cargamento, se incautaron cinco teléfonos, balanzas y otros elementos vinculados a la comercialización.

La droga estaba vinculada a una causa que llevaba varios meses en curso y que ya había derivado en allanamientos previos en la misma zona. A partir de la detención de uno de los involucrados —que ya estaba alojado en el marco de esta causa— se logró avanzar hasta el operativo que permitió el decomiso de la carga completa.

Un detenido, más de 30 investigados y órdenes de captura

Rus confirmó que hay un detenido, que más de 30 personas se encuentran bajo investigación y que existen órdenes de captura para ciudadanos mendocinos. También reveló que una menor —familiar de algunos de los prófugos— recibió asistencia de la Dirección de Restitución de Derechos.

Aunque se consultó sobre el posible vínculo con redes internacionales, la ministra evitó dar detalles para no comprometer el avance de la causa: “No es oportuno revelar información que pueda afectar la efectividad de la investigación”.

Coordinación con otras provincias y fuerzas nacionales

La ministra informó que notificó del caso a autoridades de San Luis, Neuquén y San Juan, además de la futura ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva.

También destacó el trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, especialmente en la ruta internacional.

Valor de la carga: cerca de mil millones de pesos

Según estimaciones oficiales, la droga secuestrada tiene un valor cercano a 1.000 millones de pesos, cifra que podría multiplicarse una vez fraccionada para su comercialización.

Sobre la magnitud del caso y el impacto en la provincia, Rus destacó la importancia de haber secuestrado la droga antes de que fuera distribuida:

“Encontrar todo junto, antes de su ramificación, es fundamental. En otras épocas hubo bandas muy organizadas en Mendoza, pero este nivel de eficacia en un allanamiento es poco habitual”.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal y no se descartan nuevos procedimientos en los próximos días.