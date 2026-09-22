Mendoza: la familia busca desesperadamente a Kevin de 28 años

Kevin Leonardo Dube, conocido como “El Ruso”, fue visto por última vez el jueves 17 de septiembre en Las Catitas. Tiene 1,80 metros, tez blanca, cabello rubio y ojos celestes. Su familia pide colaboración para dar con su paradero.

Familiares y allegados buscan a Kevin Leonardo Dube, de 28 años, conocido como “El Ruso”, quien salió de su vivienda el jueves 17 de septiembre y no regresó. La denuncia por su paradero fue realizada en la Subcomisaría de Las Catitas, Santa Rosa.

La denuncia por su paradero fue radicada en la Subcomisaría de Las Catitas. Los familiares y allegados solicitan colaboración para obtener cualquier información que permita localizarlo.

Cómo es Kevin

De acuerdo con los datos difundidos, Kevin tiene las siguientes características:

Altura: 1,80 metros aproximadamente.

1,80 metros aproximadamente. Peso: alrededor de 75 kilos.

alrededor de 75 kilos. Contextura: delgada.

delgada. Tez: blanca.

blanca. Cabello: rubio.

rubio. Ojos: celestes.

celestes. Apodo: “El Ruso”.

Al momento de ser visto por última vez llevaba pantalón negro, campera negra y gomones azules.

Cómo colaborar con la búsqueda

Ante cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero, se puede llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

La familia aguarda cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a Kevin y conocer su paradero.