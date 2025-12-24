Mendoza: investigan un femicidio seguido de suicidio luego de encontrar a una mujer y su pareja muertos en su casa

La pareja fue encontrada sin vida en su vivienda del barrio Belgrano de Palmira y la Justicia investiga el hecho como un presunto femicidio seguido de suicidio. La intervención se inició tras un llamado al 911 y en el lugar se activó el protocolo correspondiente, con participación de Policía Científica y la Oficina Fiscal San Martín.

Una mujer y un hombre fueron hallados muertos este martes por la noche en el interior de una vivienda del barrio Belgrano, en Palmira, departamento de San Martín. La causa es investigada como un presunto femicidio seguido de suicidio, hipótesis que se refuerza por el estado del domicilio —con todas sus medidas de seguridad intactas— y la ausencia de indicios que apunten a la participación de una tercera persona.

Según información oficial del Ministerio de Seguridad de la provincia, el hecho tomó estado público alrededor de las 23.35, cuando personal de la Comisaría 28 intervino tras un llamado al 911 realizado por la madre de la mujer. La denunciante alertó que no lograba contactarse con su hija desde hacía dos días.

Al llegar al lugar, un familiar ingresó por los techos de la vivienda y, al observar a través de una ventana, advirtió la presencia de dos cuerpos. Con apoyo de Bomberos se forzó la entrada y, ya en el interior, el fiscal jefe Oscar Sívori activó el protocolo de femicidio.

La víctima fue identificada oficialmente como Nadia Janet Sosa, de 35 años. El hombre hallado muerto fue identificado por fuentes del Ministerio de Seguridad como Julio Bruno Martínez Merino, de 36 años. Personal de Policía Científica constató que ambos presentaban heridas de arma blanca y en el lugar se secuestró un cuchillo, elemento que será peritado en el marco de la investigación. Interviene la Oficina Fiscal San Martín.

La investigación

De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, el episodio se habría producido el domingo, en base a los últimos contactos que la pareja habría tenido con el exterior, aunque los cuerpos fueron descubiertos recién en la noche del martes 23.

El hecho generó conmoción en el barrio Belgrano, conocido originalmente como Cooperativa de Viviendas Palmira (Covipa). Se trata de uno de los barrios más nuevos de Palmira, desarrollado hacia el noreste de la ciudad, entre las vías del ferrocarril y la Variante, y delimitado además por el cementerio y el carril San Pedro.