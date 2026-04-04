Mendoza: investigaban posible faena de guanacos y descubrieron un depósito ilegal con casi 2.200 kilos de carne en mal estado

El operativo incluyó dos allanamientos. Secuestraron carne, embutidos y lácteos en mal estado, sin habilitación ni controles sanitarios. El decomiso supera los 30 millones de pesos.

Una investigación por una posible faena ilegal de guanacos en San Carlos derivó en un importante operativo policial que terminó con el hallazgo de un depósito clandestino de alimentos en malas condiciones.

El procedimiento fue realizado por la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales, dependiente de la Dirección de Investigaciones, en el marco de una causa que instruye la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, los Animales y No Especializados.

A partir de tareas investigativas, los efectivos lograron identificar dos domicilios vinculados a la maniobra. En uno de ellos detectaron movimientos compatibles con carga y descarga de mercadería, además de la presencia de vehículos utilizados para el transporte de alimentos, como una camioneta con caja refrigerada y un camión frigorífico sin identificación.

Con orden judicial, se realizaron dos allanamientos. En una vivienda del barrio El Portal II se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados, mientras que en el segundo inmueble, ubicado en calles Tucumán y Leopoldo Suárez, se constató el funcionamiento de un depósito ilegal.

En el lugar funcionaban tres cámaras frigoríficas con gran cantidad de productos. En total, se decomisaron 2.193,9 kilos de alimentos, entre carne vacuna, porcina, pollo, embutidos y lácteos.

Personal de Bromatología de la Municipalidad de San Carlos y de la Policía Rural constató graves irregularidades: falta de higiene, ausencia de documentación, contaminación cruzada, productos vencidos y alimentos sin rotular.

Por disposición judicial, toda la mercadería, valuada en cerca de 30 millones de pesos, fue considerada no apta para el consumo.

Los productos fueron inutilizados en el lugar mediante una sustancia especial y luego enterrados, según los protocolos sanitarios vigentes.