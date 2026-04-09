Mendoza: intentaron rescatar un pichón de cóndor andino en San Rafael y descubrieron una sorpresa

Un operativo por el rescate de un supuesto cóndor andino en San Rafael terminó con una inesperada revelación que causó asombro entre los especialistas de conservación animal.

Un procedimiento de control en San Rafael terminó con una inesperada sorpresa para los equipos de conservación de fauna en Mendoza. Lo que en un primer momento fue reportado como un posible pichón de cóndor andino resultó ser, tras una verificación en el lugar, un ejemplar de jote cabeza colorada. El operativo fue llevado adelante por el Departamento de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, en el marco del monitoreo permanente que se realiza sobre la fauna silvestre y, en particular, sobre el cóndor andino, una especie emblemática en la región.

El procedimiento se activó luego de un aviso sobre un ave posada a orillas del agua. Ante esta situación, el guardaparque Ángel Napoleón puso en marcha el protocolo de verificación, ya que el hallazgo coincidía con el contexto de seguimiento intensivo tras el reciente nacimiento de un pichón de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato.

Debido a la dificultad para confirmar la especie a distancia, se sumaron voluntarios especializados y, con la colaboración de un prestador turístico que aportó una embarcación, se logró realizar una inspección más cercana.

Fue entonces cuando los especialistas determinaron que el ejemplar no correspondía a un cóndor andino (Vultur gryphus), sino a un jote cabeza colorada (Cathartes aura).

El ave se encontraba en aparente reposo cerca del agua. Para evaluar su estado, los especialistas aplicaron estímulos sonoros que permitieron comprobar que estaba en buen estado sanitario y con capacidad de vuelo, por lo que no fue necesario trasladarla.

Desde la Dirección de Biodiversidad destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia sostenida de conservación de la fauna silvestre en Mendoza.

En los últimos años, la provincia avanzó con censos y monitoreos del cóndor andino, realizando más de 20 operativos entre 2020 y 2025. Estos relevamientos permitieron identificar zonas clave como dormideros y áreas de vuelo, además de registrar hasta 70 ejemplares en simultáneo.

Las autoridades remarcaron la importancia del compromiso ciudadano para preservar el entorno natural. En ese sentido, recordaron evitar la intervención directa sobre la fauna y no recolectar elementos del ambiente.

Ante la detección de animales en riesgo o situaciones irregulares, se recomienda utilizar los canales oficiales de denuncia: