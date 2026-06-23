Mendoza: intentaba sacar ropa de una casa con un palo y fue detenido

El sospechoso fue sorprendido por efectivos de la Unidad Motorizada cuando intentaba sustraer prendas de vestir de una vivienda del barrio Los Horneros. Tras una breve persecución, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre de 27 años fue detenido este lunes al mediodía luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer prendas de vestir de una vivienda ubicada en el barrio Los Horneros, en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 12, según informaron fuentes policiales. Personal de la Unidad Motorizada que realizaba patrullajes preventivos por la zona observó a un sujeto que intentaba extraer ropa del interior de una casa utilizando un elemento casero para alcanzarla a través de una ventana.

Al notar la presencia de los efectivos, el sospechoso emprendió la fuga con la intención de evitar su aprehensión. Sin embargo, fue interceptado a pocos metros del lugar y reducido por los uniformados.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron el elemento que habría sido utilizado para cometer el ilícito.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, el detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.