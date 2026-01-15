Mendoza inicia la vacunación para prevenir la bronquiolitis en bebés: quiénes deben vacunarse

La vacunación contra el virus sincicial respiratorio está disponible, de manera gratuita y sin la necesidad de orden médica, en centros de salud, vacunatorios de hospitales públicos y en el Vacunatorio Central.

La provincia de Mendoza comenzó oficialmente con la vacunación 2026 contra el virus sincicial respiratorio, el principal causante de la bronquiolitis en bebés. La medida se enmarca en la estrategia nacional impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación y busca adelantarse a la etapa de mayor circulación del virus, reduciendo los casos graves y las internaciones pediátricas.

La vacuna fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación a partir del 1 de enero de 2024 y, de acuerdo con datos oficiales, permitió una notoria disminución de cuadros graves e internaciones en bebés durante las últimas temporadas. Para este año, el Ministerio de Salud de Mendoza proyecta alcanzar a 11.000 personas gestantes.

Quiénes deben vacunarse contra la bronquiolitis

La campaña comenzó este 12 de enero y está destinada a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación inclusive. El objetivo es proteger al niño por nacer mediante la transferencia de anticuerpos durante el embarazo, brindando cobertura desde el nacimiento y a lo largo de los primeros seis meses de vida, el período de mayor riesgo frente al VSR.

La vacunación no requiere orden médica; solo se debe presentar el certificado que indique la semana de embarazo. Es gratuita y puede colocarse en centros de salud, vacunatorios de hospitales públicos y en el Vacunatorio Central.

Por qué es clave prevenir la bronquiolitis

El virus sincicial respiratorio representa una de las principales causas de enfermedad respiratoria en lactantes y niños pequeños. Cada año genera una fuerte demanda en guardias, consultorios, internaciones y terapias intensivas pediátricas, lo que impacta tanto en el sistema de salud como en las familias.

La vacunación durante el embarazo es actualmente una de las herramientas más efectivas para reducir la morbimortalidad asociada al VSR. La aplicación de una dosis única entre las semanas 32 y 36 permite una respuesta inmunológica óptima y una adecuada protección del bebé en sus primeros meses.

Desde Salud insistieron en que esta estrategia preventiva resulta fundamental para evitar complicaciones graves, disminuir hospitalizaciones y garantizar un inicio de vida más seguro para los recién nacidos en Mendoza.