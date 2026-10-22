Mendoza implementará aulas con grados combinados desde 2027: cómo funcionará el nuevo modelo educativo

La Dirección General de Escuelas pondrá en marcha un programa piloto en la Escuela Eva Perón, de Capital, para acompañar a estudiantes de primaria que necesiten alternativas a la enseñanza tradicional. Habrá grupos de distintos grados, parejas pedagógicas y espacios de autorregulación. La iniciativa comenzará en 2027 y será evaluada para analizar una posible ampliación.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza aprobó un nuevo modelo para el nivel primario que busca ofrecer respuestas educativas más flexibles y adaptadas a las necesidades de cada alumno. La propuesta, denominada Formatos Escolares Flexibles, comenzará a implementarse en el ciclo lectivo 2027 en la Escuela 8-448 Eva Perón, y combinará estudiantes de distintos grados en espacios de aprendizaje compartidos.

La iniciativa quedó establecida mediante la Resolución 6951/2026, fechada el 20 de octubre y publicada en el Boletín Oficial de la provincia. Según explicó Adriana Yenarópulos, coordinadora general de Políticas Educativas, se trata de una experiencia piloto que busca acompañar a chicos cuyas trayectorias escolares presentan dificultades o que necesitan propuestas pedagógicas diferentes de las habituales.

El programa no modificará la escolaridad formal de los estudiantes: cada uno continuará inscripto en su grado y deberá alcanzar los contenidos y objetivos correspondientes a ese nivel. La diferencia estará en la organización de las clases, los recursos disponibles y el acompañamiento docente.

Cómo serán las aulas con grados combinados en Mendoza

El nuevo esquema estará organizado en tres grupos de aprendizaje, que reunirán a estudiantes de diferentes años de la primaria. La distribución prevista será la siguiente:

Primer grupo: alumnos de primero, segundo y tercer grado.

alumnos de primero, segundo y tercer grado. Segundo grupo: estudiantes de cuarto y quinto grado.

estudiantes de cuarto y quinto grado. Tercer grupo: chicos de sexto y séptimo grado.

Cada agrupamiento contará con una pareja pedagógica integrada por un docente de educación primaria común y otro de educación especial. El objetivo es que los profesionales puedan planificar actividades y brindar acompañamiento de acuerdo con las necesidades de cada estudiante.

Durante una entrevista, Adriana Yenarópulos señaló que el proyecto contempla grupos reducidos, con 15 alumnos por ciclo y turno. La funcionaria también explicó que la escuela contará con adaptaciones en sus espacios para favorecer el aprendizaje y el bienestar de los chicos.

La modalidad funcionará en los turnos mañana y tarde. De acuerdo con la resolución, la capacidad total prevista es de hasta 90 estudiantes, aunque la selección para participar del programa se realizará mediante entrevistas y la intervención de los equipos de supervisión.

Qué alumnos podrán acceder al programa de la DGE

Los Formatos Escolares Flexibles están pensados para estudiantes que, por diferentes motivos, necesitan una alternativa a las propuestas educativas convencionales.

Entre las situaciones contempladas se encuentran las dificultades de aprendizaje, la discapacidad, el autismo, las enfermedades prolongadas y las interrupciones en la trayectoria escolar. También podrán considerarse casos de chicos con capacidades sobresalientes o que deban ausentarse de manera recurrente por compromisos deportivos, artísticos o científicos.

Para cada alumno se elaborará un Plan Individual de Progreso, con objetivos, estrategias pedagógicas, apoyos y plazos de seguimiento. De esta manera, el acompañamiento se organizará según las necesidades particulares y los objetivos de aprendizaje correspondientes a su grado.

La normativa establece, además, que no será obligatorio presentar un diagnóstico médico ni contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder a los apoyos educativos previstos.

Espacios de autorregulación y propuestas pedagógicas alternativas

Uno de los aspectos centrales del proyecto será la adaptación del entorno escolar. La propuesta contempla la creación de un espacio de autorregulación, pensado para los estudiantes que necesiten reducir los estímulos externos o encontrar un lugar tranquilo durante determinados momentos de la jornada.

Según explicó, se tratará de un ambiente con pocos estímulos, donde los chicos puedan permanecer en silencio y recuperar la calma cuando lo necesiten.

La elección de la Escuela Eva Perón también responde a las características de su entorno, que cuenta con espacios al aire libre. La intención es aprovechar esas condiciones para incorporar otras formas de enseñar y aprender.

La funcionaria indicó que se analizaron metodologías pedagógicas alternativas, entre ellas los enfoques Montessori y Waldorf, como parte del trabajo previo para diseñar la experiencia. El objetivo será que los alumnos puedan desarrollar los conocimientos y las habilidades previstos para la primaria, con propuestas que contemplen diferentes ritmos y formas de aprendizaje.

Cuánto durarán las clases y cómo será el trabajo docente

El programa prevé jornadas de cuatro horas diarias, con actividades organizadas en bloques de entre 60 y 90 minutos. Las propuestas podrán alternar instancias de trabajo individual con experiencias compartidas entre estudiantes de diferentes grados.

Además de la pareja pedagógica, la planificación contempla el apoyo de un educador con cambio de funciones y perfil pedagógico.

Desde la DGE explicaron que la propuesta surge de la necesidad de ofrecer respuestas a estudiantes que requieren un acompañamiento más específico dentro del sistema educativo.

La coordinadora aclaró que el programa será implementado con especial cuidado, ya que se trata de una experiencia novedosa para la provincia. Por ese motivo, el seguimiento permitirá identificar qué aspectos funcionan, cuáles requieren ajustes y cómo evoluciona el aprendizaje de los participantes.