Mendoza: ¿hay clases este lunes 27 de octubre tras las elecciones?

El lunes 27 de octubre, los colegios de Mendoza retomarán las clases con normalidad luego de un operativo de limpieza y mantenimiento tras las elecciones.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza confirmó que el lunes 27 de octubre las clases se dictarán con normalidad en todos los colegios de la provincia, incluso en aquellos que funcionaron como escuelas habilitadas para las elecciones.

Durante los comicios, 644 escuelas abrieron sus puertas y se dispusieron 4.445 mesas de votación.

Como cada vez que hay elecciones, surgió la duda sobre si sería posible desinfectar y preparar los colegios a tiempo para el regreso a clases.

Según Daniela García, jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, “todas las escuelas tendrán clases el lunes, ya que la limpieza y desinfección se realiza el mismo domingo“.

García detalló que los celadores trabajan durante la jornada electoral para garantizar la higiene y el mantenimiento, recibiendo un pago de 50 mil pesos por esa jornada. Además, si se requiere personal adicional, se reconoce doble jornada en las suplementarias del mes siguiente. Los equipos directivos también reciben una compensación por la responsabilidad de la guarda escolar.

El operativo para las clases con normalidad

Para asegurar el regreso a clases, el gobierno desplegó a más de 1.900 celadores, quienes junto con los directivos de cada escuela coordinaron las tareas de limpieza y desinfección.