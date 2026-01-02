Mendoza: ¿hasta cuándo y por qué habrá menos colectivos en las calles?

Con el inicio de las vacaciones de verano, el transporte público en Mendoza funciona con frecuencias reducidas, una medida que se repite cada año y que ya generó reclamos de usuarios. Desde la Provincia explicaron hasta cuándo se mantendrá el esquema y por qué hay menos colectivos en circulación.

El arranque de 2026 trajo consigo cambios que muchos mendocinos notaron apenas retomaron la rutina. Desde el 1 de enero, los colectivos del Gran Mendoza comenzaron a circular con horarios de verano, lo que implica una disminución de las frecuencias, sobre todo en franjas nocturnas. La modificación tomó por sorpresa a numerosos usuarios que dependen a diario del transporte público para ir a trabajar o cumplir con actividades habituales.

¿Por qué hay menos colectivos en Mendoza?

Desde la Subsecretaría de Transporte explicaron que se trata de un esquema que se aplica todos los años durante enero y los primeros días de febrero. En este período, las unidades circulan con una reducción aproximada del 20% en las frecuencias durante los días hábiles, mientras que los fines de semana y feriados el servicio se mantiene sin cambios.

El motivo principal es la baja en la demanda, habitual durante el receso de verano y las vacaciones escolares, cuando disminuye el movimiento diario en la Ciudad y el área metropolitana.

Según confirmaron fuentes oficiales, el sistema de horarios de verano se extenderá hasta el regreso de la actividad educativa, momento en el que se restablecerán las frecuencias habituales del servicio.

Dónde consultar horarios y recorridos de los colectivos en Mendoza

Para evitar sorpresas, desde Transporte recomiendan consultar los horarios y recorridos del transporte público en Mendoza a través de la aplicación MendoTran “Cuándo Subo”, donde ya figuran las frecuencias actualizadas.

También se puede acceder a la información en tiempo real desde el sitio oficial del sistema MendoTran, donde se detallan paradas, recorridos y horarios planificados de cada línea.

Mientras dure el esquema de verano, las autoridades aconsejan planificar los traslados con anticipación, especialmente en horarios nocturnos, para evitar demoras innecesarias.