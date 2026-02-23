Mendoza: habrá cortes de luz en siete departamentos este martes 24 de febrero

Edemsa señaló que habrá tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este lunes 23 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este martes 24 de febrero
Este martes habrá cortes de luz en:
Guaymallén
- Entre calles Remedios de Escalada, Dorrego, Ituzaingó, Zapala y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 9.00 a 12.00 h.
- En la intersección de calle Elpidio González con Azcuénaga y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 8.30 a 10.30 h.
Luján
- En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Boedo y Malabia; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.
Lavalle
- En calle Proyectada V293; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Brantis, hacia el oeste de La Costa; El Peral. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- En calle Barandica, entre Hinojosa y Dr. Day; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- Entre calles José Oldrá, El Chacay, Coronel Videla y Ruta Nacional N°40. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles La Bodega, La Primavera, Ejército de Los Andes y Ruta N°175; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Perú, Blas Parera, Domingo Faustino Sarmiento y Lisandro de la Torre. De 15.00 a 19.00 h.
- En la intersección de calle Deán Funes con Los Sauces y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Larga Vieja, entre calles N°5 y N°8, y adyacencias; Atuel Norte. De 9.30 a 13.30 h.