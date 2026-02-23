Mendoza: habrá cortes de luz en siete departamentos este martes 24 de febrero

Edemsa señaló que habrá tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este lunes 23 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 24 de febrero

Este martes habrá cortes de luz en:

Guaymallén

Entre calles Remedios de Escalada, Dorrego, Ituzaingó, Zapala y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 9.00 a 12.00 h.

En la intersección de calle Elpidio González con Azcuénaga y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 8.30 a 10.30 h.

Luján

En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Boedo y Malabia; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

En calle Proyectada V293; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle Brantis, hacia el oeste de La Costa; El Peral. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

En calle Barandica, entre Hinojosa y Dr. Day; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

Entre calles José Oldrá, El Chacay, Coronel Videla y Ruta Nacional N°40. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael