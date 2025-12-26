Mendoza: habrá cortes de luz en Maipú este domingo 28 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Coquimbito.

Edemsa informó que este domingo 28 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

En esta oportunidad solo habrá trabajos en el distrito de Coquimbito en Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Domingo 28/12/2025

Este domingo se realizarán los cortes en:

Maipú

En calle Urquiza, entre Espejo y Tropero Sosa. En calle El Porvenir, entre Urquiza y Castro Barros. En calle Perito Moreno, entre Canal Pescara y Castro Barros. En calle Videla Castillo, hacia el Oeste de Canal Pescara, en Loteo Quintas de Rusell y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.00 a 12.00.