Mendoza: habrá cortes de luz en Guaymallén este miércoles 24 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en calles de Pedro Molina durante la mañana de este miércoles.

Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este miércoles 24 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en barrios de Guaymallén.

Los trabajos se realizarán por la mañana de 8.30 a 10.30 h.

Los departamentos serán en las calles Mariano Moreno, Húsares, Pedro Molina y Barcala del distrito Pedro Molina.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Miércoles 24/12/2025

Guaymallén

  • Entre calles Mariano Moreno, Húsares, Pedro Molina y Barcala; Pedro Molina. De 8.30 a 10.30 h.

ESTOS SON LOS CORTES PREVISTOS PARA ESTA SEMANA

