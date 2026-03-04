Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 9 departamentos este jueves 5 de marzo

#Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este jueves 5 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 5 de marzo

Este jueves 5 habrá cortes de luz en:

Guaymallén

  • En calle Félix Suárez, entre Pedro Molina y Fourcade. En los barrios Nueva Esperanza y Costa Esperanza; Belgrano. De 10.00 a 14.00 h.

Las Heras

  • En calle Río Tunuyán, entre Antártida Argentina y Potrerillos; El Challao. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles La Pampa, Boulogne Sur Mer, Río Diamante y Laguna Los Horcones; El Challao. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

  • En calle Guardia Vieja, entre El Maitén y Las Reservas. En calle Telva Barrera y zonas aledañas; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En callejón Paraná; El Pedregal. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Necochea, entre Tropero Sosa y Perito Moreno. En calle Proyectada I313. En calle Perito Moreno, entre Belgrano y Pueyrredón. En calle Espejo, hacia el sur de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Villa Seca. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

  • En la intersección de calle San Esteban con San Ramón y El Pastal y zonas aledañas; El Pastal. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Dorrego, entre Yrigoyen y Montenegro y adyacencias. En el barrio Dorrego; Paramillo. De 9.15 a 15.15 h.

Tunuyán

  • Entre la Ruta Provincial N°92 Las Rosas, Ruta Tabanera, calles Bascuñán y Neme; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
  • En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • En la Ruta Nacional N°40, entre calles Pellegrini y San Martín. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Alberdi, Pichincha, Fray Luis Beltrán y Chubut. De 15.00 a 19.00 h.
  • Entre calles Pasteur, Tirasso, Los Abetos e Italia. De 8.00 a 12.00 h.
  • En calle Rawson, entre Muñoz y La Tombina. En Straven S.A.; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

  • En la Ruta Provincial N°188. En Fundación Ahuekna; Cerro Los Morados. De 8.30 a 12.30 h.

