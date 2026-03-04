Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 9 departamentos este jueves 5 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Edemsa informó que este jueves 5 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este jueves 5 de marzo
Este jueves 5 habrá cortes de luz en:
Guaymallén
- En calle Félix Suárez, entre Pedro Molina y Fourcade. En los barrios Nueva Esperanza y Costa Esperanza; Belgrano. De 10.00 a 14.00 h.
Las Heras
- En calle Río Tunuyán, entre Antártida Argentina y Potrerillos; El Challao. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles La Pampa, Boulogne Sur Mer, Río Diamante y Laguna Los Horcones; El Challao. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En calle Guardia Vieja, entre El Maitén y Las Reservas. En calle Telva Barrera y zonas aledañas; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En callejón Paraná; El Pedregal. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Necochea, entre Tropero Sosa y Perito Moreno. En calle Proyectada I313. En calle Perito Moreno, entre Belgrano y Pueyrredón. En calle Espejo, hacia el sur de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Villa Seca. De 8.30 a 12.30 h.
Lavalle
- En la intersección de calle San Esteban con San Ramón y El Pastal y zonas aledañas; El Pastal. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Dorrego, entre Yrigoyen y Montenegro y adyacencias. En el barrio Dorrego; Paramillo. De 9.15 a 15.15 h.
Tunuyán
- Entre la Ruta Provincial N°92 Las Rosas, Ruta Tabanera, calles Bascuñán y Neme; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles Pellegrini y San Martín. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Alberdi, Pichincha, Fray Luis Beltrán y Chubut. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Pasteur, Tirasso, Los Abetos e Italia. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Rawson, entre Muñoz y La Tombina. En Straven S.A.; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.
Malargüe
- En la Ruta Provincial N°188. En Fundación Ahuekna; Cerro Los Morados. De 8.30 a 12.30 h.