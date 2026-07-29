Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este jueves 30 de julio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 30 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 30 de julio

Este jueves 30 de julio habrá cortes de luz:

Ciudad

Entre calles San Juan, Brasil, Formosa y Monseñor Zabalza. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Bailen, General San Martín, Granaderos y Ruta Provincial N°52 y zonas aledañas; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Perito Moreno, entre Pueyrredón y Carril Podesta y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Necochea, hacia el norte de Tropero Sosa. En el Barrio 28 de julio y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°92 (o Salatino), entre calle Ricardo Videla y Ruta Provincial N°93 (o carril Vista Flores); Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Patricios, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 10.00 a 13.30 h.

En calle Luis Danti, entre Ruta Provincial N°89 y Corredor Productivo. En Finca La Sisi y Finca Terra Viva S.R.L.; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, entre callejón Ríos y calle Costa Canal y áreas adyacentes; Cordon del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de loteo Navarro y zonas aledañas; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael