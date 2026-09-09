Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este jueves 10 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este jueves 10 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este jueves 10 de septiembre
Esto son los cortes para este jueves 10 de septiembre:
Guaymallén
- Entre calles Lateral Sur del Acceso Este, Estrada, Aramburu y Uspallata y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles, Godoy Cruz, Sarmiento, Bandera de Los Andes y Allayme y áreas adyacentes. De 9.45 a 13.45 h.
Lavalle
- Entre calles Demetrio Morales, San Martín, Alexander Fleming y Ruta Provincial N°34 y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En calle Terrada, hacia el norte de Azcuénaga y áreas adyacentes. De 8.30 a 12.30 h.
- En Ruta Provincial N°82, hacia el oeste de Antártida Argentina. En Ruta Provincial N°82, entre Antártida Argentina y Juncal. En el barrio Terrazas de Chacras y Loteo Elisa Ines Gil y zonas aledañas; Vistalba. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Rivadavia, Los Valencianos, San Martín Norte y Mina de Oro; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Videla Aranda, entre Canal Pescara y Ceferino Namuncurá. En Loteo Casa Soñada y zonas aledañas; Russell. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Juan Agustín Maza, entre Remedios de Escalada y Lavalle y áreas adyacentes; Gutiérrez. De 11.00 a 15.00 h.
Tupungato
- Entre calles La Gloria, Alto Verde, Filipini y Héctor Meli. En los barrios Presidente, Schoenstatt, San José y zonas aledañas; Villa Bastias. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°89, entre La Quebrada y Refugio de La Cruz; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°88, hacia el oeste de calle Legran. En Giaquinta Hermanos S.A., y áreas adyacentes; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles El Álamo, Guidone, Calle B y Valderrama; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Guanda, hacia el sur de Pellegrini y zonas aledañas. De 11.30 a 15.30 h.
San Rafael
- En calle Josefa Rosco, entre Rufino Ortega y Escuela; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Josefa Rosco, entre Capitán Montoya y Diaz; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Los Filtros, La Yesera, Hipólito Yrigoyen y Pedro Vega; Capitán Montoya. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Moreno, Matienzo, Edison y Sardi. De 15.00 a 19.00 h.
- En la intersección de calle Alto del Algarrobal y Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 12.30 a 14.20 h.
- En calle Subayudante Barroso, hacia el norte de Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 10.00 a 11.30 h.
- En calle Apiolazza, entre El Noruego y Orellana; Colonia Elena. De 14.40 a 16.40 h.