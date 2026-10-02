Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este sábado 3 y domingo 4 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, San Rafael, Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú y Malargüe.
Edemsa informó que este sábado 3 y domingo 4 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tunuyán, San Rafael, Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú y Malargüe.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 3 y domingo 4 de octubre
Estos son los cortes de luz para este sábado 3 de octubre
Tunuyán
- En calle Uvexport S.A., entre Armani y callejón Dumit; Las Pintadas. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle El Plateado, hacia el norte de Ruta N°143; Jaime Prats. De 9.30 a 11.30 h.
Estos son los cortes de luz para este domingo 4 de octubre
Ciudad
- En calle Patricias Mendocinas, entre Espejo y Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- Entre calles Besares, Cubillos, Italia y Río Seco Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En carril Rodríguez Peña, entre Canal Pescara y Urquiza y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la intersección de calles Pedro Vega y La Fe y zonas aledañas; Capitán Montoya. De 9.00 a 10.00 h.
- En calle Alberdi, entre Tacuari y Chubut. De 15.00 a 16.00 h.
Malargüe
- Afectación por trabajos de mejora en líneas de Alta Tensión en todo Malargüe. Incluyendo Parajes Las Leñas, Los Molles, La Junta, Bardas Blancas, barrio El Sosneado, entre otros. De 8.00 a 14.00 h.