Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este sábado 3 y domingo 4 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, San Rafael, Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú y Malargüe.

Edemsa informó que este sábado 3 y domingo 4 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, San Rafael, Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 3 y domingo 4 de octubre

Estos son los cortes de luz para este sábado 3 de octubre

Tunuyán

En calle Uvexport S.A., entre Armani y callejón Dumit; Las Pintadas. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En calle El Plateado, hacia el norte de Ruta N°143; Jaime Prats. De 9.30 a 11.30 h.

Estos son los cortes de luz para este domingo 4 de octubre

Ciudad

En calle Patricias Mendocinas, entre Espejo y Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

Entre calles Besares, Cubillos, Italia y Río Seco Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En carril Rodríguez Peña, entre Canal Pescara y Urquiza y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En la intersección de calles Pedro Vega y La Fe y zonas aledañas; Capitán Montoya. De 9.00 a 10.00 h.

En calle Alberdi, entre Tacuari y Chubut. De 15.00 a 16.00 h.

Malargüe