Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 4 departamentos este viernes 11 de septiembre

Los trabajos de mantenimiento serán en barrios de Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 11 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 11 de septiembre

Esto son los cortes para este viernes 11 de septiembre:

Maipú

En la intersección de calles Roque Sáenz Peña y Las Margaritas y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Santa Rita entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60 y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y Calle 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Pedro del Castillo, Urquiza, Mármol y Cereza; Coquimbito. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle La Vencedora o La Estancia, entre Escuela N°1-564 González Ozo y San Pablo; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°40, entre calles Los Paramillos y Sara de Puebla; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Libertad, entre Los Luceros y Ruta Nacional N°40. Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Nacional N°143; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael