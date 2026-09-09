Las encuestas ya anticipan a la ganadora: ¿quién se perfila para quedarse con Gran Hermano 2026?

Con la casa reducida exclusivamente a cuatro mujeres, los sondeos en redes sociales comenzaron a reflejar la clara preferencia del público de cara a la esperada definición de Gran Hermano: Generación Dorada. Según los primeros registros con voto positivo, una de las participantes se encamina al título con una amplia diferencia sobre el resto.

La cuenta regresiva para conocer a la gran ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada entró en su etapa más vertiginosa. Con una placa histórica integrada únicamente por mujeres, la competencia que conduce Santiago del Moro por El 9 Televida se encamina al cierre de una temporada con repercusiones constantes.

Tras las recientes salidas de figuras clave como Pincoya y Yanina Zilli, el cuadro de honor quedó reservado para Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Solange Abraham y Luana Fernández. En este escenario de definición bajo la modalidad de voto positivo, los sondeos digitales ya empezaron a marcar el pulso del público.

Una tendencia con margen contundente

De acuerdo con los primeros cómputos difundidos por la emblemática cuenta especialista GH Encuestas en la red social X, la tendencia muestra a una clara favorita para alzarse con el trofeo y el premio mayor.

Si la votación cerrara en este momento, la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos se consagraría ganadora con el 56,3% de los votos, superando por más de 30 puntos a su perseguidora más cercana:

Yisela “Yipio” Pintos: 56,3%

Solange Abraham: 26,4%

Charlotte Caniggia: 11,6%

Luana Fernández: 5,7%

La última batalla por el voto del público

Aunque los sondeos en redes suelen ofrecer un termómetro representativo del clima televisivo, el resultado definitivo se determinará mediante la votación oficial del público a través de las plataformas autorizadas. Las cuatro finalistas afrontarán sus últimos días de convivencia entre cenas de gala y sorpresas antes de la esperada noche decisiva.