Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 3 departamentos este sábado 28 y domingo 29 de marzo

Edemsa comunicó que durante este fin de semana habrá cortes de energía en barrios de Tupungato, San Carlos y Luján de Cuyo.
Edemsa informó que este sábado 28 y domingo 29 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tupungato, San Carlos y Luján de Cuyo.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 28 y domingo 29 de marzo
Este sábado 28/03/2026 habrá cortes en:
Tupungato
- En calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa. En Valmor S.R.L.; El Peral. De 16.00 a 18.00 h.
San Carlos
- Entre calles Quiroga, Granaderos, Las Heras y Ruta Nacional N°40. De 8.30 a 10.30 h.
- Entre calles Don Bosco, 25 de Mayo, San Martín y Ruta Nacional N°40. De 11.00 a 13.00 h.
Este domingo 29/03/2026 habrá cortes en:
Luján
- En Calle Besares, entre San Martín y Álzaga. En Calle Cubillos, entre Besares y Matheu, y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.
San Carlos
- En calle San Martín, entre Rosario Bustos de Zapata y Ruta Nacional N°40. De 15.30 a 17.30 h.
- En calle Morgani, entre Independencia y Galmarini; La Consulta. De 9.00 a 12.00 h.