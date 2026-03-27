Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 3 departamentos este sábado 28 y domingo 29 de marzo

Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 3 departamentos este sábado 28 y domingo 29 de marzo

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Edemsa comunicó que durante este fin de semana habrá cortes de energía en barrios de Tupungato, San Carlos y Luján de Cuyo.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este sábado 28 y domingo 29 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tupungato, San Carlos y Luján de Cuyo.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 28 y domingo 29 de marzo

Este sábado 28/03/2026 habrá cortes en:

Tupungato

  • En calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa. En Valmor S.R.L.; El Peral. De 16.00 a 18.00 h.

San Carlos

  • Entre calles Quiroga, Granaderos, Las Heras y Ruta Nacional N°40. De 8.30 a 10.30 h.
  • Entre calles Don Bosco, 25 de Mayo, San Martín y Ruta Nacional N°40. De 11.00 a 13.00 h.
Este domingo 29/03/2026 habrá cortes en:

Luján

  • En Calle Besares, entre San Martín y Álzaga. En Calle Cubillos, entre Besares y Matheu, y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos

  • En calle San Martín, entre Rosario Bustos de Zapata y Ruta Nacional N°40. De 15.30 a 17.30 h.
  • En calle Morgani, entre Independencia y Galmarini; La Consulta. De 9.00 a 12.00 h.

ESTOS SON LOS CORTES DE LUZ DE ESTA SEMANA

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