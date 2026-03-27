Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 3 departamentos este sábado 28 y domingo 29 de marzo

Edemsa comunicó que durante este fin de semana habrá cortes de energía en barrios de Tupungato, San Carlos y Luján de Cuyo.

Edemsa informó que este sábado 28 y domingo 29 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tupungato, San Carlos y Luján de Cuyo.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 28 y domingo 29 de marzo

Este sábado 28/03/2026 habrá cortes en: