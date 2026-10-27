Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 28 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 28 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 28 de octubre

Estos son los cortes de luz para este miércoles 28 de octubre:

Guaymallén

Entre calles Julio Argentino Roca, Paseo Libertad, Belgrano y Avellaneda. En el barrio Gualcamayo y zonas aledañas; Belgrano. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Milagros, 2 de Mayo, Ferrari y Guillermo Kraff. En calle Lemos, hacia el este de Kraff; Los Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En Ruta N°7, en inmediaciones del cruce del Río Mendoza, hacia el norte de calle La Fundición y zonas aledañas; Uspallata. De 10.00 a 14.00 h.

Lavalle

Entre calles Italia, San Martín, Demetrio Morales y Sarmiento. Entre calles Demetrio Morales, San Martín, Polonio Montenegro y Florida y áreas adyacentes; Villa Tulumaya. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

Entre calles Dardo Pérez, La Unión y Flor del Desierto, hacia el oeste de Las Torres. En el barrio El Divisadero y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

Entre calles Juan B. Justo, Arenales, Isla de los Estados y Terrada; Luzuriaga. De 9.15 a 13.15 h.

En calle proyectada I389, entre La Nueva y Canal Pescara y zonas aledañas; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Perito Moreno, entre Pueyrredón y Carril Podestá; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Ozamis sur, entre Cruz Videla y Ruta Provincial N°60; Cruz de Piedra. De 10.00 a 14.00 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°94, entre calles Clodomiro Silva y Los Sauces y áreas adyacentes; Los Chacayes. De 15.00 a 19.00 h.

En calle N°6, hacia el este de La Luz y zonas aledañas; Las Pintadas. De 9.20 a 13.20 h.

Tupungato

Entre calles Guidone, El Álamo, calle N°6, calle B y Ruta Provincial N°94 o Corredor Productivo; Cordón El Plata. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Héctor Meli, en el barrio El Portal y zonas aledañas; Villa Bastias. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Costa canal, entre Corredor Productivo y calle El Ingenio. En el Loteo Tisa; Cordón El Plata. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

Entre calles Castro, Escuela Vieja, carril Casas Viejas y Ruta Nacional N°40 vieja; Chilecito. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael