Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 4 de marzo

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Este miércoles 4 habrá cortes de luz en:

Guaymallén

Entre calles Triunvirato, Las Verbenas, Godoy Cruz y Tirasso; Buena Nueva. De 14.30 a 18.30 h.

Las Heras

En la intersección de calle República de Siria con San Miguel y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Dr. Moreno, entre Avellaneda y Soler. Entre calles Vicente Gil, 9 de Julio, Río Negro y San Miguel; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En la Ruta Provincial N°15. En el barrio Productores Mendocinos. De 9.15 a 11.15 h.

En la Ruta Nacional N°40. En Arenera Mendocina; Anchoris. De 11.15 a 14.00 h.

Maipú

En la intersección de calle Julio A. Roca con Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.

En barrio La Sarita, en la Ruta Provincial N°50; Barcala. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

En calle Roque Sáenz Peña, entre Severo del Castillo y Proyectada V276. En calle Dorrego, entre De la Reta y Roque Sáenz Peña; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle San Juan, entre Correa y San Julián. En el barrio Lagunas de Bartolucci. En calle Brizuela, hacia el este de San Juan. En la intersección de calle San Martín con Proyectada V137 y zonas aledañas; Colonia San Francisco. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°89, entre callejón Refugio de la Cruz y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Videla Castillo, entre Emilio Curto y El Álamo. De 9.30 a 13.30 h.

En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Pinilla. De 8.45 a 12.45 h.

San Rafael